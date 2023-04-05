Рэпер Cam’ron в эфире ток-шоу обратился к защитнику « » , который недавно признался, что не занимается сексом в ночь перед играми.

«Сколько там ему лет? 34? Он защитный специалист. Но это никак не отражается в статистике...

Пэт, ты набираешь 6 очков за игру. Иди и возьми кого-нибудь перед матчем», – заявил Cam’ron.

«Я хочу выйти на игру со свежими ногами, понимаешь, о чем я говорю? Но жена меня убьет», – сказал ранее Беверли.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий