Рэпер Cam’ron – Патрику Беверли: «Ты набираешь 6 очков за игру. Иди и возьми кого-нибудь перед матчем»

Теги светская хроника Чикаго НБА Патрик Беверли Баскетбол

Рэпер Cam’ron в эфире ток-шоу обратился к защитнику «Чикаго» Патрику Беверли, который недавно признался, что не занимается сексом в ночь перед играми.

«Сколько там ему лет? 34? Он защитный специалист. Но это никак не отражается в статистике...

Пэт, ты набираешь 6 очков за игру. Иди и возьми кого-нибудь перед матчем», – заявил Cam’ron.

«Я хочу выйти на игру со свежими ногами, понимаешь, о чем я говорю? Но жена меня убьет», – сказал ранее Беверли.

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1 комментарий

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Artur Prokopchuk
Беверли и ему подобные игроки не должны заниматься скорингом, у них другие задачи на паркете....
Как обычно, статистика не помогает в понимании игры. Тьфу
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