Рэпер Cam’ron – Патрику Беверли: «Ты набираешь 6 очков за игру. Иди и возьми кого-нибудь перед матчем»
Рэпер Cam’ron в эфире ток-шоу обратился к защитнику «Чикаго» Патрику Беверли, который недавно признался, что не занимается сексом в ночь перед играми.
«Сколько там ему лет? 34? Он защитный специалист. Но это никак не отражается в статистике...
Пэт, ты набираешь 6 очков за игру. Иди и возьми кого-нибудь перед матчем», – заявил Cam’ron.
«Я хочу выйти на игру со свежими ногами, понимаешь, о чем я говорю? Но жена меня убьет», – сказал ранее Беверли.
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