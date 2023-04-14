Джейлен Браун провел тренировку без ограничений. Неделю назад он порезал палец, поднимая разбитую вазу

Теги травмы Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун в четверг провел полноценную тренировку.

Браун с высокой вероятностью сыграет в первом матче серии плей-офф с «Атлантой» в субботу.

Неделю назад Браун случайно порезал палец бросковой правой руки, когда поднимал осколки разбитой им вазы. Баскетболисту пришлось наложить пять швов.

Браун опрокинул вазу, когда поливал растения в своем доме вечером в четверг.

А почему Зайон косолапит?

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