Си Джей Макколлум намекнул на трудовую этику Зайона: «Мы должны быть в состоянии принять участие в игре, выполнять свои обязанности за пределами площадки»

Теги Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум, вероятно, намекнул на ненадлежащее отношение к работе форварда команды Зайона Уильямсона, который восстанавливается от очередной травмы.

«Быть здоровым – это важно. Мы должны быть в состоянии принять участие в игре. Мы должны выполнять свои обязанности за пределами площадки в плане подготовки, в плане лечения, в плане правильного сна, правильного питания и водного баланса. Это должно быть важно для нас для всех, от первого до пятнадцатого баскетболиста», – заявил Макколум на послематчевой пресс-конференции.

Зайон принял участие лишь в 114 встречах за 4 сезона в лиге.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varion
Ответ RuslanMat
Я вообще не понимаю. Он не готов играть, но почему ему позволяют данчить на тренировках, перед играми и т.п? С его весом это явно только вредит его здоровью..
Потому что ещё надеятся его обменять хоть на что-то.
Но нужно делать вид, что менять не хотят, надежда что какой-то дурак в лиге найдётся сам…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cm9x4
Обожаю новости в стиле "Путин подал сигнал"

Неужели кроме подобных додумываний не происходит? 🙄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
113k
Ответ xamer 9
Об этом нужно руководству говорить, а не намекать игроку. Он то в хорошо себя чувствует, его покрывают и защищают. Просто если публично критиковать руководство можно быть обменянным в какую нибудь танкующую команда, а НОП в будущем имеет все шансы замахнуться на чемпионат, вот и все молча сидят и делают вид, что абсолютно нормально, что самый главный актив команды не помогает ей в борьбе за плей-офф.
Помог, когда был на площадке. а без него команда все растратила и упустила прямое попадание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бахтияр Молдакунов
Ответ TurboMen
Неужели в самой важной игре сезона его нельзя было выпустить хотя бы на ограниченных минутах? Конец сезона, будешь лечиться несколько месяцев, но в самый важный отрезок нужно принимать решения в пользу команды, даже если есть шанс рецидива!
Айзея Томас просил передать что он не согласен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Неужели в самой важной игре сезона его нельзя было выпустить хотя бы на ограниченных минутах? Конец сезона, будешь лечиться несколько месяцев, но в самый важный отрезок нужно принимать решения в пользу команды, даже если есть шанс рецидива!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Си Джей истинный профессионал, специалист высокого уровня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Об этом нужно руководству говорить, а не намекать игроку. Он то в хорошо себя чувствует, его покрывают и защищают.

Просто если публично критиковать руководство можно быть обменянным в какую нибудь танкующую команда, а НОП в будущем имеет все шансы замахнуться на чемпионат, вот и все молча сидят и делают вид, что абсолютно нормально, что самый главный актив команды не помогает ей в борьбе за плей-офф.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
я никогда никому не завидовал. Круто быть Миком Джаггером, Энтони Хопкинсом, Майклом Джорданом. Слава, деньги, девушки, все двери открыты.

Но вот чёт Зайону я начинаю пока немного, но завидовать. У Тебя суперконтракт, Ты сидишь на первых местах в матче НБА, Ты кушаешь вкуснейшие крылышки, закусываешь наггетсами, и тебе ни че го делать не надо. Просто кайф по жизни.

Джаггеру надо было ездить в мировые туры, петь, танцевать до седьмого пота. Хопкинсу месяцами сниматься в фильмах, временами по 12-14 часов в день, воеменами переснимать по 100 одинаковых дублей. Майкл Джордан вообще вкалывал по полной...

а вот у этого всё хорошо. Всё тип-топ. Ему можно завидовать
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RuslanMat
Я вообще не понимаю. Он не готов играть, но почему ему позволяют данчить на тренировках, перед играми и т.п? С его весом это явно только вредит его здоровью..
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий