Си Джей Макколлум намекнул на трудовую этику Зайона: «Мы должны быть в состоянии принять участие в игре, выполнять свои обязанности за пределами площадки»

Звездный защитник «Нового Орлеана» , вероятно, намекнул на ненадлежащее отношение к работе форварда команды , который восстанавливается от очередной травмы.

«Быть здоровым – это важно. Мы должны быть в состоянии принять участие в игре. Мы должны выполнять свои обязанности за пределами площадки в плане подготовки, в плане лечения, в плане правильного сна, правильного питания и водного баланса. Это должно быть важно для нас для всех, от первого до пятнадцатого баскетболиста», – заявил Макколум на послематчевой пресс-конференции.

Зайон принял участие лишь в 114 встречах за 4 сезона в лиге.

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