Си Джей Макколлум намекнул на трудовую этику Зайона: «Мы должны быть в состоянии принять участие в игре, выполнять свои обязанности за пределами площадки»
Звездный защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум, вероятно, намекнул на ненадлежащее отношение к работе форварда команды Зайона Уильямсона, который восстанавливается от очередной травмы.
«Быть здоровым – это важно. Мы должны быть в состоянии принять участие в игре. Мы должны выполнять свои обязанности за пределами площадки в плане подготовки, в плане лечения, в плане правильного сна, правильного питания и водного баланса. Это должно быть важно для нас для всех, от первого до пятнадцатого баскетболиста», – заявил Макколум на послематчевой пресс-конференции.
Зайон принял участие лишь в 114 встречах за 4 сезона в лиге.
В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
Но нужно делать вид, что менять не хотят, надежда что какой-то дурак в лиге найдётся сам…
Неужели кроме подобных додумываний не происходит? 🙄
Просто если публично критиковать руководство можно быть обменянным в какую нибудь танкующую команда, а НОП в будущем имеет все шансы замахнуться на чемпионат, вот и все молча сидят и делают вид, что абсолютно нормально, что самый главный актив команды не помогает ей в борьбе за плей-офф.
Но вот чёт Зайону я начинаю пока немного, но завидовать. У Тебя суперконтракт, Ты сидишь на первых местах в матче НБА, Ты кушаешь вкуснейшие крылышки, закусываешь наггетсами, и тебе ни че го делать не надо. Просто кайф по жизни.
Джаггеру надо было ездить в мировые туры, петь, танцевать до седьмого пота. Хопкинсу месяцами сниматься в фильмах, временами по 12-14 часов в день, воеменами переснимать по 100 одинаковых дублей. Майкл Джордан вообще вкалывал по полной...
а вот у этого всё хорошо. Всё тип-топ. Ему можно завидовать