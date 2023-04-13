Си Джей Макколлум последние семь матчей сезона отыграл с разрывом хряща в плечевом суставе
Звездный защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум провел последние семь матчей сезона с разрывом суставной губы плечевого сустава, передает обозреватель «Пеликанс» Уилл Гиллори.
Суставная губа плеча представляет собой ободок волокнистой хрящевой ткани. Она служит местом прикрепления плече-лопаточного связочного комплекса, обеспечивающего стабилизацию плечевого сустава.
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