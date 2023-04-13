Си Джей Макколлум последние семь матчей сезона отыграл с разрывом хряща в плечевом суставе

Теги Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум провел последние семь матчей сезона с разрывом суставной губы плечевого сустава, передает обозреватель «Пеликанс» Уилл Гиллори.

Суставная губа плеча представляет собой ободок волокнистой хрящевой ткани. Она служит местом прикрепления плече-лопаточного связочного комплекса, обеспечивающего стабилизацию плечевого сустава.

Ранее баскетболист недвусмысленно намекнул на неспособность форварда команды Зайона Уильямсона выйти на паркет в нужный момент.

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2 комментария

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Light Yagami
Ответ Nightyork97
Си Джей мужик, через боль, но он вышел и помог команде. Пока бургерный данкует перед играми и жрет его партнеры делают все ради побед Пеликанс. Жаль жирнич не понимает, что такое команда и уважение к партнерам.
А нужна ли была такая помощь Макколлума через боль? Не провали он последний матч с Миннесотой, то и не было бы матча с Оклахомой
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Nightyork97
Си Джей мужик, через боль, но он вышел и помог команде. Пока бургерный данкует перед играми и жрет его партнеры делают все ради побед Пеликанс. Жаль жирнич не понимает, что такое команда и уважение к партнерам.
+7
0
+7
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