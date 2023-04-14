Сергей Чижиков: «МБА-2 готовится стать чемпионами»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Форвард МБА-2 Сергей Чижиков после победы над «Зенитом-М» в полуфинале Молодежной лиги ВТБ рассказал о настрое на решающую игру.

В финале москвичи сыграют с молодежной командой «Локомотива-Кубань».

«Эмоции просто зашкаливают! Все безумно рады нашей победе, тем более, «Зенит-М» был для нас принципиальным соперником, так как в прошлом году мы им уступили на той же стадии плей-офф. Но на этом нельзя останавливаться. Сейчас нужно набраться сил, отдохнуть, а затем дать такой же заряд энергии, показать правильный настрой на игру, чтобы счет на табло был в нашу пользу. Кто бы ни был нашим соперником, мы готовимся стать чемпионами», – заявил Чижиков.

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