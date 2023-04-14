Бывший игрок « » вспомнил эпизод из марта 2018 года, когда он был дисквалифицирован на один матч за то, что бросил тарелку с супом в ассистента главного тренера Дэймона Джонса.

«Дэймон Джонс, он свой чувак. Но иногда он заигрывается. Не поймите неправильно, мне нравятся приколы и розыгрыши, я это люблю, но он делал это со мной на постоянной основе. И бывает, что я говорю: «Давай не сегодня, я не в том настроении». У меня тогда происходили определенные вещи дома. Я играл не лучшим образом. Сказал: «Я не в духе, не сегодня».

И вот я был в столовой, пришел туда первым, взял свой суп, он тоже появился. Должен сказать, что суп был горячий. Он попытался сделать так, чтобы я пролил его. Не буду врать, я слегка призадумался. Это не был яростный бросок, на эмоциях. Я такой: «Ну хорошо, ты хочешь поиграть со мной. Я покажу тебе». В буквальном смысле подумал обо всем этом, а затем бросил в него суп. Он начал орать, потому что было горячо. Я такой: «Кажется, ты больше не хочешь играть со мной», – рассказал Смит.

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