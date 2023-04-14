Джей Ар Смит объяснил, почему в 2018 году бросил тарелку с супом в ассистента «Кэвз» Дэймона Джонса

Теги Кливленд Дэймон Джонс Джей Ар Смит НБА Баскетбол

Бывший игрок «Кливленда» Джей Ар Смит вспомнил эпизод из марта 2018 года, когда он был дисквалифицирован на один матч за то, что бросил тарелку с супом в ассистента главного тренера Дэймона Джонса.

«Дэймон Джонс, он свой чувак. Но иногда он заигрывается. Не поймите неправильно, мне нравятся приколы и розыгрыши, я это люблю, но он делал это со мной на постоянной основе. И бывает, что я говорю: «Давай не сегодня, я не в том настроении». У меня тогда происходили определенные вещи дома. Я играл не лучшим образом. Сказал: «Я не в духе, не сегодня».

И вот я был в столовой, пришел туда первым, взял свой суп, он тоже появился. Должен сказать, что суп был горячий. Он попытался сделать так, чтобы я пролил его. Не буду врать, я слегка призадумался. Это не был яростный бросок, на эмоциях. Я такой: «Ну хорошо, ты хочешь поиграть со мной. Я покажу тебе». В буквальном смысле подумал обо всем этом, а затем бросил в него суп. Он начал орать, потому что было горячо. Я такой: «Кажется, ты больше не хочешь играть со мной», – рассказал Смит.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
- Ты собираешься убить меня чашкой с чаем?
- Нет, миской с супом
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IVWT
Миску!
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Сергей Пузанков
Наконец-то! Жиар раскрыл тайну летающей тарелки!!!
+7
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