Джей Ар Смит: «Первая пятерка в университете – как забить гейм-виннер»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит рассказал о своем обучении в университете Северная Каролина A&T.

«Я работал так, будто пытался снова попасть в НБА. Это было чертовски приятно. Когда я получил свою первую пятерку, это было похоже на то, как если бы я поставил сверху через кого-то или забил гейм-виннер», – признался Смит.

Джей Ар начал обучение в университете год назад. В декабре он завершил первый семестр со средним баллом 4,0.

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