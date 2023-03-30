Джей Ар Смит: «Когда Дюрэнт перешел в «Уорриорз», остальные играли за второе место»

Теги Кливленд Джей Ар Смит Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант Пау Газоль Крис Пол НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Бывший игрок «Кливленда» Джей Ар Смит ответил, какие эмоции он испытывал после перехода Кевина Дюрэнта в стан «Голден Стэйт» в 2016 году.

«Люди думали, что все будет плохо, когда Крис Пол перешел в «Лейкерс» к Кобе Брайанту и Пау Газолю.

Когда Дюрэнт подписался с «Уорриорз», остальные, по сути, уже играли за второе место. Не поймите меня неправильно, в пылу борьбы мы думаем, что у нас есть шанс, и мы можем победить, но в то же время: «Что, черт возьми, мы должны делать?» У них есть три игрока из Зала славы. Что вы собираетесь делать?» – рассказал Смит в подкасте Hoopshype.

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6 комментариев

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whoisme
Ответ someoneelse
не понял, 4 же игрока, с Дюрентом. Кого Джиар не уважает, Грина или Клея?
Или обоих) Там еще есть Андрюха Игудала с 4 кольцами и МВП финала)
+3
0
+3
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Cash_flow
Это была команда-мечта.

Но насчёт "борьбы за второе место" неправда, неуважительно по отношению к Хьюстон Рокетс во главе с Джеймсом Харденом, Крисом Полом, Майком Д Антони, Дэрилом Мори и Артемом Панченко.
Те, кто видели финал Запада 2018 и полуфинал 2019 должны помнить, что это были зарубы не на жизнь, и Голден Стэйт тогда пришлось приложить максимум усилий, чтобы выиграть у H-Town две серии за 13 матчей из 14 возможных. В 2019, если не ошибаюсь, ни один из 6 матчей не закончился с двузначным преимуществом одной из команд ⚔

Я относительно недавно влюбился в эту лигу (с сезона 2014/15) и за эти без малого 10 лет это был лучший баскетбол, который я когда-либо видел
+1
0
+1
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miami79
Ответ Tim Timson
а когда Крис Пол к ним перешёл?)
в последний момент помешал этому Стерн и отправил его в Нью Орлеан
+1
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Трипл-дабл Дончича
Жирар вернулся)
0
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someoneelse
не понял, 4 же игрока, с Дюрентом. Кого Джиар не уважает, Грина или Клея?
0
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Tim Timson
а когда Крис Пол к ним перешёл?)
0
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