Джей Ар Смит: «Когда Дюрэнт перешел в «Уорриорз», остальные играли за второе место»
Бывший игрок «Кливленда» Джей Ар Смит ответил, какие эмоции он испытывал после перехода Кевина Дюрэнта в стан «Голден Стэйт» в 2016 году.
«Люди думали, что все будет плохо, когда Крис Пол перешел в «Лейкерс» к Кобе Брайанту и Пау Газолю.
Когда Дюрэнт подписался с «Уорриорз», остальные, по сути, уже играли за второе место. Не поймите меня неправильно, в пылу борьбы мы думаем, что у нас есть шанс, и мы можем победить, но в то же время: «Что, черт возьми, мы должны делать?» У них есть три игрока из Зала славы. Что вы собираетесь делать?» – рассказал Смит в подкасте Hoopshype.
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Но насчёт "борьбы за второе место" неправда, неуважительно по отношению к Хьюстон Рокетс во главе с Джеймсом Харденом, Крисом Полом, Майком Д Антони, Дэрилом Мори и Артемом Панченко.
Те, кто видели финал Запада 2018 и полуфинал 2019 должны помнить, что это были зарубы не на жизнь, и Голден Стэйт тогда пришлось приложить максимум усилий, чтобы выиграть у H-Town две серии за 13 матчей из 14 возможных. В 2019, если не ошибаюсь, ни один из 6 матчей не закончился с двузначным преимуществом одной из команд ⚔
Я относительно недавно влюбился в эту лигу (с сезона 2014/15) и за эти без малого 10 лет это был лучший баскетбол, который я когда-либо видел