Джей Ар Смит: «Когда Дюрэнт перешел в «Уорриорз», остальные играли за второе место»

Бывший игрок «Кливленда» Джей Ар Смит ответил, какие эмоции он испытывал после перехода Кевина Дюрэнта в стан «Голден Стэйт» в 2016 году.

«Люди думали, что все будет плохо, когда Крис Пол перешел в «Лейкерс» к Кобе Брайанту и Пау Газолю.

Когда Дюрэнт подписался с «Уорриорз», остальные, по сути, уже играли за второе место. Не поймите меня неправильно, в пылу борьбы мы думаем, что у нас есть шанс, и мы можем победить, но в то же время: «Что, черт возьми, мы должны делать?» У них есть три игрока из Зала славы. Что вы собираетесь делать?» – рассказал Смит в подкасте Hoopshype.

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