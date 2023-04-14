Айзек Окоро возобновил тренировки и может вернуться к 1-му матчу серии с «Нью-Йорком»

Теги травмы Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Айзек Окоро Баскетбол

Форвард «Кливленда» Айзек Окоро имеет хорошие шансы вернуться к первому матчу серии первого раунда с «Нью-Йорком», который состоится в субботу.

Окоро пропустил шесть последних игр регулярного чемпионата из-за болей в левом колене.

В четверг ведущий оборонительный специалист «Кавальерс» частично принимал участие в контактных тренировках команды.

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1 комментарий

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Santy-44
Отличные новости!

В первом матче с Нью-Йорком в регулярке отлично прихватил Брансона в концовке встречи, чем очень помог команде затащить равную игру.

Ну и персонально я всегда рад, когда старина Айзек играет)
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