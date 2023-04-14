Айзек Окоро возобновил тренировки и может вернуться к 1-му матчу серии с «Нью-Йорком»

Форвард « » имеет хорошие шансы вернуться к первому матчу серии первого раунда с « », который состоится в субботу.

Окоро пропустил шесть последних игр регулярного чемпионата из-за болей в левом колене.

В четверг ведущий оборонительный специалист «Кавальерс» частично принимал участие в контактных тренировках команды.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?