Айзек Окоро возобновил тренировки и может вернуться к 1-му матчу серии с «Нью-Йорком»
Форвард «Кливленда» Айзек Окоро имеет хорошие шансы вернуться к первому матчу серии первого раунда с «Нью-Йорком», который состоится в субботу.
Окоро пропустил шесть последних игр регулярного чемпионата из-за болей в левом колене.
В четверг ведущий оборонительный специалист «Кавальерс» частично принимал участие в контактных тренировках команды.
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В первом матче с Нью-Йорком в регулярке отлично прихватил Брансона в концовке встречи, чем очень помог команде затащить равную игру.
Ну и персонально я всегда рад, когда старина Айзек играет)