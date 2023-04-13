Кевин Дюрэнт: «Другие звезды высказываются в социальных сетях, но они не получают репутации «чувствительного» парня»

Звездный форвард « » выразил непонимание, почему о нем сложилась репутация ранимого человека.

«Я не вижу, чтобы об этом говорили. Лиллард, , : все они высказываются в социальных сетях, но они не получают такой репутации «чувствительного» парня.

Есть множество игроков в разных видах спорта, которые общаются с людьми в социальных сетях, и я не слышал о них «чувствительных» отзывов», – поделился Кевин в интервью Fox Sports.

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