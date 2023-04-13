Кевин Дюрэнт: «Другие звезды высказываются в социальных сетях, но они не получают репутации «чувствительного» парня»

Теги Леброн Джеймс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Дэмиан Лиллард Дрэймонд Грин Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил непонимание, почему о нем сложилась репутация ранимого человека.

«Я не вижу, чтобы об этом говорили. Лиллард, Леброн, Дрэймонд: все они высказываются в социальных сетях, но они не получают такой репутации «чувствительного» парня.

Есть множество игроков в разных видах спорта, которые общаются с людьми в социальных сетях, и я не слышал о них «чувствительных» отзывов», – поделился Кевин в интервью Fox Sports.

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3 комментария

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cool.golovogrud
Отреагировал как чувствительный парень
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+4
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miha823@gmail.com
Он реально не понимает. Кеша болезненно реагирует на любое не восхваляющее его упоминание в любой из соцсетей. Создается впечатление, что это единственное, что его по-настоящему волнует. И при этом он конечно же не понимает...
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DRCH
Видимо потому что у них нет фэйковых аккаунтов…)
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