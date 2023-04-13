Кевин Дюрэнт: «Я бы, наверное, не сел за один стол с Баркли»

Звездный форвард « » ответил, мог бы он поучаствовать в эфире «Inside the NBA» с Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом.

«Я бы, наверное, не сел за один стол с Баркли (улыбается). Я уважаю Чарльза за его вклад в баскетбол и стараюсь подражать всем великим в той или иной форме. Думаю, что мы все сделаны из одного теста и прошли этот путь.

Мы оба играли в баскетбол, оба играли в , оба игроки уровня «суперзвезд». Поэтому я уверен, что мы можем соотнести многие вещи в жизни, мы пережили одни и те же ситуации в этой лиге.

Я бы не сказал, что мы не на одной волне, мы имеем право не соглашаться в некоторых вещах. Если вы смотрите TNT, то эти парни не согласны друг с другом каждый день», – сказал Дюрэнт.

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