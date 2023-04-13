Кевин Дюрэнт: «Я бы, наверное, не сел за один стол с Баркли»

Теги Финикс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил, мог бы он поучаствовать в эфире «Inside the NBA» с Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом.

«Я бы, наверное, не сел за один стол с Баркли (улыбается). Я уважаю Чарльза за его вклад в баскетбол и стараюсь подражать всем великим в той или иной форме. Думаю, что мы все сделаны из одного теста и прошли этот путь.

Мы оба играли в баскетбол, оба играли в НБА, оба игроки уровня «суперзвезд». Поэтому я уверен, что мы можем соотнести многие вещи в жизни, мы пережили одни и те же ситуации в этой лиге.

Я бы не сказал, что мы не на одной волне, мы имеем право не соглашаться в некоторых вещах. Если вы смотрите TNT, то эти парни не согласны друг с другом каждый день», – сказал Дюрэнт.

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3 комментария

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Mikael Rikhard
Кекс как личность и как мужчина на порядки уступает среднестатичному игроку нба. ему на тв лучше вообще не появляться без предварительной подготовки
+3
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lavandil
Ответ Денис Храпунов
Возможно весь этот конфликт проба пера, когда Дюрант закончит, он сядет за один стол с Барлки и Шаком, и Дреймоном
Ему рядом столик поставят
+1
0
+1
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Денис Храпунов
Возможно весь этот конфликт проба пера, когда Дюрант закончит, он сядет за один стол с Барлки и Шаком, и Дреймоном
0
0
0
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