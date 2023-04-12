Расселл Уэстбрук о Кевине Дюрэнте: «Никакого конфликта, исключительно уважение»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук накануне серии первого раунда плей-офф против «Финикса» заявил, что между ним и Кевином Дюрэнтом нет никакого конфликта.

«По-моему, многие все еще думают, что между нами есть какой-то конфликт или что-то в этом роде. Никакого конфликта нет.

Я испытываю большое уважение к нему и к тому, чего он добился. Абсолютно никакого конфликта», – сказал Уэстбрук.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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5 комментариев

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7fhpfy7kqv
Ответ Олег Иванов
Требуется помощь пояснительной бригады. Что случилось раньше между Рассом и КейДи ?Почему думают про конфликт?
Да так, Кейди после проигранной вместе с Рассом серии против гсв ушел к ним
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Артем Андреев
Расс всегда выкладывается в защите против Кеши на максимум. Какие он ему интересные горшки периодически отвешивает, видно, что хорошо знает механику броска Дюранта.
+2
0
+2
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МЗ
Ответ Олег Иванов
Требуется помощь пояснительной бригады. Что случилось раньше между Рассом и КейДи ?Почему думают про конфликт?
умеешь в троллинг)))
0
0
0
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Олег Иванов
Требуется помощь пояснительной бригады.
Что случилось раньше между Рассом и КейДи ?Почему думают про конфликт?
+1
-1
0
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Адильхан Абдусаламов
Расти пришло твоё время.Один Кавай не затащит
+4
0
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