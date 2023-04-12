Расселл Уэстбрук о Кевине Дюрэнте: «Никакого конфликта, исключительно уважение»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук накануне серии первого раунда плей-офф против «Финикса» заявил, что между ним и Кевином Дюрэнтом нет никакого конфликта.
«По-моему, многие все еще думают, что между нами есть какой-то конфликт или что-то в этом роде. Никакого конфликта нет.
Я испытываю большое уважение к нему и к тому, чего он добился. Абсолютно никакого конфликта», – сказал Уэстбрук.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Что случилось раньше между Рассом и КейДи ?Почему думают про конфликт?