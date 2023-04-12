Расселл Уэстбрук о Кевине Дюрэнте: «Никакого конфликта, исключительно уважение»

Разыгрывающий «Клипперс» накануне серии первого раунда плей-офф против « » заявил, что между ним и нет никакого конфликта.

«По-моему, многие все еще думают, что между нами есть какой-то конфликт или что-то в этом роде. Никакого конфликта нет.

Я испытываю большое уважение к нему и к тому, чего он добился. Абсолютно никакого конфликта», – сказал Уэстбрук.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?