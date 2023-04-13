Майк Браун – специалист года по мнению ассоциации тренеров НБА

Главный тренер « » получит награду лучшего специалиста года по мнению ассоциации тренеров , сообщает ESPN.

Участие в голосовании принимают все главные тренеры Лиги.

Таким образом, Браун прервал серию , который дважды получал данную награду.

НБА опубликует официальные результаты голосования медиа за звание лучшего тренера года во время плей-офф.

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