Майк Браун – специалист года по мнению ассоциации тренеров НБА

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун получит награду лучшего специалиста года по мнению ассоциации тренеров НБА, сообщает ESPN.

Участие в голосовании принимают все главные тренеры Лиги.

Таким образом, Браун прервал серию Монти Уильямса, который дважды получал данную награду.

НБА опубликует официальные результаты голосования медиа за звание лучшего тренера года во время плей-офф.

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1 комментарий

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Дориан Грей_333
Совершенно заслуженно.
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