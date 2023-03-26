Майк Браун о возможном получении награды лучшего тренера: «Это не моя заслуга. У меня поразительный тренерский штаб»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун ответил на вопрос, какое значение для него будет иметь звание лучшего тренера в сезоне-2022/23.
«Это замечательная вещь, потому что город и организация нуждаются в признании, что непросто. Обычно это проявляется в виде индивидуальных достижений.
Очевидно, я бы принял награду, но также знал бы, что это не совсем моя заслуга. Я говорю вам. У меня замечательная команда, отличные, потрясающие ребята в моем штате. Это поразительный коллектив, и я могу с легкостью сказать, что сейчас в нем четыре или пять парней, которые могли бы стать главными тренерами», – пояснил тренер во время послематчевой пресс-конференции.
Браун уже был удостоен награды «Лучшего тренера» в сезоне 2008/09, когда «Кливленд» во главе с Леброном Джеймсом добился 66 побед при 16 поражениях.
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