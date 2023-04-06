«Пеликанс» обыграли «Гризлис» и прошли в плей-ин. Херберт Джонс, Си Джей Макколлум и Трей Мерфи набрали 96 очков на троих

« » в среду одержал победу над « » в овертайме (138:131) и гарантировал себе участие в турнире плей-ин.

Игроки «Пеликанс» , и набрали 96 очков на троих.

Джонс, Макколлум и Мерфи стали вторым трио в истории НБА, каждый игрок которого набрал 30+ очков и реализовал 5+ трехочковых в одном матче. Примечательно, что первым трио, которому это удалось, стали сегодня игроки «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли, Квентин Граймс и Оби Топпин.

Джонс записал на свой счет 35 очков (5 из 8 из-за дуги), Макколлум – 31 очко (6 из 9), Мерфи – 30 очков (7 из 13).

«Пеликанс» занимают 8-е место в Западной конференции (41-39) между «Лейкерс» (41-39) и «Миннесотой» (40-40).

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