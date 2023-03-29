Си Джей Макколлум грубо толкнул Донте Дивинченцо. Между игроками произошла стычка
Во время матча «Голден Стэйт» – «Новый Орлеан» (120:109) между защитниками Донте Дивинченцо и Си Джей Макколлумом произошла стычка.
За 6:43 до конца третьей четверти Макколлум грубо толкнул игрока «Уорриорз», когда тот ставил заслон. Дивинченцо упал на паркет, но быстро поднялся и бросился к обидчику. Игроки вступили в словесную перепалку, после чего их развели в разные стороны.
В результате инцидента Макколлум получил неспортивный фол 1-й степени.
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