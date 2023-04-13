Дрэймонд Грин: «Хотите выглядеть гениями? Выйдите прямо сейчас и скажите, что «Голден Стэйт» выиграет чемпионат»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время разговора с инсайдерами Крисом Хэйнсом и Марком Стейном поделился мнением, что «Уорриорз» способны защитить титул чемпионов НБА.
«Стеф Карри здоров? Клэй Томпсон? Я могу сказать вам лично, что я вполне здоров. Сейчас никто не может быть готов на 100 процентов, но я в порядке. Тело чувствует себя хорошо. Луни здоров. Джордан Пул здоров.
Я думаю, что «Уорриорз» должны быть фаворитами. Стейни, Хэйнс, вы, ребята, хотите потом выглядеть гениями? Выйдите прямо сейчас и скажите, что «Голден Стэйт» выиграет чемпионат.
Я на 100 процентов верю, что мы можем стать чемпионами. Но знаете что? Мы также могли пропустить плей-офф. Это тоже было возможно несколько дней назад», – сказал Грин в эфире подкаста.
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