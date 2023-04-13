Дрэймонд Грин: «Хотите выглядеть гениями? Выйдите прямо сейчас и скажите, что «Голден Стэйт» выиграет чемпионат»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Марк Стейн Крис Хэйнс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время разговора с инсайдерами Крисом Хэйнсом и Марком Стейном поделился мнением, что «Уорриорз» способны защитить титул чемпионов НБА.

«Стеф Карри здоров? Клэй Томпсон? Я могу сказать вам лично, что я вполне здоров. Сейчас никто не может быть готов на 100 процентов, но я в порядке. Тело чувствует себя хорошо. Луни здоров. Джордан Пул здоров.

Я думаю, что «Уорриорз» должны быть фаворитами. Стейни, Хэйнс, вы, ребята, хотите потом выглядеть гениями? Выйдите прямо сейчас и скажите, что «Голден Стэйт» выиграет чемпионат.

Я на 100 процентов верю, что мы можем стать чемпионами. Но знаете что? Мы также могли пропустить плей-офф. Это тоже было возможно несколько дней назад», – сказал Грин в эфире подкаста.

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4 комментария

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Денис Янкин
Ответ AEZAKMI228
ненависть к ГСВ это первый признак распада личности
Ненависть к чему либо что тебя на прямую не касается я бы сказал.
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AEZAKMI228
Ответ mqh9pzrxgf
Хочу чтоб их уничтожили, и эту кричащую мартышку посадили на скамейку или удалили судьи, он столько болтает не по делу, а ему все сходит с рук, жду выноса
ненависть к ГСВ это первый признак распада личности
0
-1
-1
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The_Trooper
Ответ mqh9pzrxgf
Хочу чтоб их уничтожили, и эту кричащую мартышку посадили на скамейку или удалили судьи, он столько болтает не по делу, а ему все сходит с рук, жду выноса
Святая наивность.
0
0
0
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mqh9pzrxgf
Хочу чтоб их уничтожили, и эту кричащую мартышку посадили на скамейку или удалили судьи, он столько болтает не по делу, а ему все сходит с рук, жду выноса
+4
-4
0
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