«Перестань позволять им называть тебя плохим защитником». Тайриз Макси рассказал, как Пи Джей Такер мотивировал его играть в обороне

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Пи Джей Такер Тайриз Макси Баскетбол

Атакующий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси рассказал, как ветеран команды Пи Джей Такер повлиял на его отношение к игре в обороне.

«Такер после игры донимал Тайриса. Он говорил: «Кот вылез из мешка, брат». Он так и сказал: «Ты сыграл потрясающе в защите. Ты можешь делать это каждый матч». Ветераны в раздевалке очень важны», – сказал главный тренер команды Док Риверс.

«Он говорил: «Брат, ты не плохой защитник. Перестань позволять им называть тебя плохим защитником». Он сказал мне выходить на площадку и быть самим собой каждый вечер, и я думаю, что в последнее время я так и поступаю. Стараюсь подхватывать соперников, мешать им, выводить их из зоны комфорта. Это работает», – пояснил Макси.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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2 комментария

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сейяр снайпер
Ответ МЗ
Парень молодчик. Надеюсь, в ПО даст огня!
Фила зайдет в финал конфы,вот увидите
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МЗ
Парень молодчик. Надеюсь, в ПО даст огня!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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