«Перестань позволять им называть тебя плохим защитником». Тайриз Макси рассказал, как Пи Джей Такер мотивировал его играть в обороне

Атакующий защитник «Филадельфии» рассказал, как ветеран команды повлиял на его отношение к игре в обороне.

«Такер после игры донимал Тайриса. Он говорил: «Кот вылез из мешка, брат». Он так и сказал: «Ты сыграл потрясающе в защите. Ты можешь делать это каждый матч». Ветераны в раздевалке очень важны», – сказал главный тренер команды .

«Он говорил: «Брат, ты не плохой защитник. Перестань позволять им называть тебя плохим защитником». Он сказал мне выходить на площадку и быть самим собой каждый вечер, и я думаю, что в последнее время я так и поступаю. Стараюсь подхватывать соперников, мешать им, выводить их из зоны комфорта. Это работает», – пояснил Макси.

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