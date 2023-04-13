Джамал Мюррэй, скорее всего, будет здоров к плей-офф

Теги Денвер НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй, вероятно, успеет восстановиться к началу плей-офф.

Баскетболист пропустил несколько матчей в концовке регулярного чемпионата из-за травмы большого пальца.

«Джамал Мюррэй сказал, что большой палец все еще беспокоит его, и он определенно ощущает дискорфморт во время броска. Но сегодня он принял участие в двухсторонней игре, поэтому должен быть готов к плей-офф», – передает журналист Denver Post Майк Сингер.

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1 комментарий

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