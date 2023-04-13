Джамал Мюррэй, скорее всего, будет здоров к плей-офф
Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй, вероятно, успеет восстановиться к началу плей-офф.
Баскетболист пропустил несколько матчей в концовке регулярного чемпионата из-за травмы большого пальца.
«Джамал Мюррэй сказал, что большой палец все еще беспокоит его, и он определенно ощущает дискорфморт во время броска. Но сегодня он принял участие в двухсторонней игре, поэтому должен быть готов к плей-офф», – передает журналист Denver Post Майк Сингер.
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