Джамал Мюррэй: «Наггетс» способны побеждать и без Николы Йокича»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй после победы над «Голден Стэйт» (112:110) без Николы Йокича заявил, что в команде собраны достаточно квалифицированные игроки, которые способны справляться и без 2-кратного MVP.

«Наггетс» способны побеждать и без Николы Йокича. Я играл без него раньше, и не только я. Мы знаем, как играть в баскетбол. Это просто игра, просто баскетбол.

Мы отлично сработали в нападении, получали то, что хотели. Мы не являемся худшей командой, когда с нами нет Йокича. Мне не нравится, когда говорят обратное. Все ребята проявили себя. Тренер отлично справился. Мы знаем, как играть в баскетбол, независимо от того, кто находится на площадке», – заявил Мюррэй.

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7 комментариев

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Sweetener
Гнилая какая-то химия что ли. То Портер через Йокича данчит с последующими подколками, то вот это вот... Пусть Мюррей сначала начнет играть в половину того, как играл в плей-офф до травмы, а потом бахвалится
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Свежий
Ответ Abdulla
Поддерживаю! Дать бы ему поиграть целый сезон без Йокича. Вряд ли бы они попали в плов...
Можно просто посмотреть статистику Денвера с Йокичем на площадке и без него и все сразу станет понятно. Мюррей сморозил полную ахинею!
+2
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kankul777
Ответ Свежий
Вообще непонятно, зачем Джамал говорит такие глупые вещи в конце сезона 🤦🏽‍♂️
Видимо спрашивают его об этом)
0
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-1
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Abdulla
Ответ Свежий
Вообще непонятно, зачем Джамал говорит такие глупые вещи в конце сезона 🤦🏽‍♂️
Поддерживаю! Дать бы ему поиграть целый сезон без Йокича. Вряд ли бы они попали в плов...
+3
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zrkwrpyrsy
ПХАХАХАХАХПХМХАХП
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Свежий
Вообще непонятно, зачем Джамал говорит такие глупые вещи в конце сезона 🤦🏽‍♂️
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Лиллард унижатель!
А чтобы он пел, если бы Клей забил хотя бы треть открытых трех которые ему Денвер регулярно давал кидать?
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