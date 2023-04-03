Джамал Мюррэй: «Наггетс» способны побеждать и без Николы Йокича»

Разыгрывающий « » после победы над «Голден Стэйт» (112:110) без заявил, что в команде собраны достаточно квалифицированные игроки, которые способны справляться и без 2-кратного MVP.

«Наггетс» способны побеждать и без Николы Йокича. Я играл без него раньше, и не только я. Мы знаем, как играть в баскетбол. Это просто игра, просто баскетбол.

Мы отлично сработали в нападении, получали то, что хотели. Мы не являемся худшей командой, когда с нами нет Йокича. Мне не нравится, когда говорят обратное. Все ребята проявили себя. Тренер отлично справился. Мы знаем, как играть в баскетбол, независимо от того, кто находится на площадке», – заявил Мюррэй.

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