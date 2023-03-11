Джамал Мюррэй вышел на 1-е место по точным 3-очковым за «Денвер»

Разыгрывающий « » в пятницу стал рекордсменом клуба по реализованным 3-очковым.

В матче с «Сан-Антонио» Мюррэй реализовал два дальних броска и довел карьерный показатель до отметки 806. Это позволило ему обойти (804 3-очковых за «Наггетс»).

В 398 матчах НБА Джамал реализует 37% дальних бросков.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает