Эксперт Ник Райт: «Стефу еще есть над чем работать»
Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что звездному разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри еще есть, что доказывать.
«Мэджик Джонсон провел 12 лет, прежде чем ему пришлось закончить карьеру из-за ВИЧ.
За эти 12 сезонов он девять раз заходил в тройку претендентов на MVP. Девять раз был в первой символической сборной сезона. Девять раз выходил в финал НБА. То есть три четверти карьеры его команда выходила в финал, и в конце года он считался лучшим, вторым или третьим игроком лиги. Трижды MVP. Пять перстней.
Стефу еще есть над чем работать. По моему мнению, Карри поставил себя не просто в разговоры о пантеоне всех времен, а вошел туда. Парни, которых он сейчас преследует: Шак, Хаким, Кобе и Берд. Они на очереди перед Мэджиком, Каримом, Майклом и Леброном», – заявил Райт в эфире The Herd.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
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Мэджик был прекрасен, но он пришёл в команду с мощнейшим ростером . Во главе которого был великий Абдул Джаббар.
В НБА 2k даже рейтинги уже криво пишут, чтоб Мэджика повыше всунуть. Это уже не изменить. Скоро Ларри и из десятки выкинут, новый век, новые "ценности"