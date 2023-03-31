Эксперт Ник Райт: «Стефу еще есть над чем работать»

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что звездному разыгрывающему « » еще есть, что доказывать.

«Мэджик Джонсон провел 12 лет, прежде чем ему пришлось закончить карьеру из-за ВИЧ.

За эти 12 сезонов он девять раз заходил в тройку претендентов на MVP. Девять раз был в первой символической сборной сезона. Девять раз выходил в финал . То есть три четверти карьеры его команда выходила в финал, и в конце года он считался лучшим, вторым или третьим игроком лиги. Трижды MVP. Пять перстней.

Стефу еще есть над чем работать. По моему мнению, Карри поставил себя не просто в разговоры о пантеоне всех времен, а вошел туда. Парни, которых он сейчас преследует: Шак, Хаким, Кобе и Берд. Они на очереди перед Мэджиком, Каримом, Майклом и Леброном», – заявил Райт в эфире The Herd.

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