Эксперт Ник Райт: «Стефу еще есть над чем работать»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Ник Райт Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что звездному разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри еще есть, что доказывать.

«Мэджик Джонсон провел 12 лет, прежде чем ему пришлось закончить карьеру из-за ВИЧ.

За эти 12 сезонов он девять раз заходил в тройку претендентов на MVP. Девять раз был в первой символической сборной сезона. Девять раз выходил в финал НБА. То есть три четверти карьеры его команда выходила в финал, и в конце года он считался лучшим, вторым или третьим игроком лиги. Трижды MVP. Пять перстней.

Стефу еще есть над чем работать. По моему мнению, Карри поставил себя не просто в разговоры о пантеоне всех времен, а вошел туда. Парни, которых он сейчас преследует: Шак, Хаким, Кобе и Берд. Они на очереди перед Мэджиком, Каримом, Майклом и Леброном», – заявил Райт в эфире The Herd.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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10 комментариев

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Andraey
Странное сравнение Стэфа с Мэджиком.
Мэджик был прекрасен, но он пришёл в команду с мощнейшим ростером . Во главе которого был великий Абдул Джаббар.
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Tolball
Ответ Баркамол Абдулла
Карри давно в десятке лучших. Лучше него объективно только 5 человек пока, Это МДж, Леброн, Абдул-Джаббар, Коби, Меджик
А куда девать Рассела и Чемберлена с их наследием?
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AEZAKMI228
Ответ Сергей Григорьев
всё правильно.
лол. берд сделал из команды с 20 победами команду которая сходу с ним вышла в финал. у мэджика были сплошь ХОФы
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Джинобля
Ответ Квирлиан Траппе
Этот сверхразум ставит Мэджика выше Берда, яснопонятно
Я уже свыкся с этим. Им мало того, что сам Мэджик признавал, что Ларри сильнее его. Им мало того, что сам Джордан называл Бёрда лучшим легким форвардом в истории.
В НБА 2k даже рейтинги уже криво пишут, чтоб Мэджика повыше всунуть. Это уже не изменить. Скоро Ларри и из десятки выкинут, новый век, новые "ценности"
+2
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Сергей Григорьев
Ответ Квирлиан Траппе
Этот сверхразум ставит Мэджика выше Берда, яснопонятно
всё правильно.
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Баркамол Абдулла
Ответ Степан Плотников
Получается если Леброн в 1ом эшелоне, то Карри только в 3ем. Дед конечно внёс огромный вклад, но и Стэф изменил игру именно своим вкладом. Да и гаек поровну.
Карри давно в десятке лучших. Лучше него объективно только 5 человек пока, Это МДж, Леброн, Абдул-Джаббар, Коби, Меджик
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Егор Никитин
Странно что он не написал Дюранта в той же строчке что Шака, Хакима, Кобе и Берда. Американское медиа кроме Билла Симмонса до сих пор Дюранта выше ставит, и даже при 5 титуле ничего для них не изменится
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Квирлиан Траппе
Этот сверхразум ставит Мэджика выше Берда, яснопонятно
+2
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Дмитрий Титов
Получили очередное субъективное видение вопроса от очередного горе-аналитика. Спасибо.
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Степан Плотников
Получается если Леброн в 1ом эшелоне, то Карри только в 3ем. Дед конечно внёс огромный вклад, но и Стэф изменил игру именно своим вкладом. Да и гаек поровну.
+5
-1
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