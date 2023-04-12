Максим Личутин: «Дважды выгоняли с тренировок в «Нижнем Новгороде»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ МБА Максим Личутин Баскетбол

Защитник МБА Максим Личутин в рубрике «Было/не было» тележурнала «Вид сверху» рассказал, как главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич во время тренировок досрочно отправлял его в раздевалку.

«Два раза в «Нижнем» меня выгоняли с тренировок. Через многое прошел там, было и такое. Честно говоря, уже не вспомню, из-за чего конкретно. Сказали: «подожди команду в раздевалке». В первый раз ждал до конца тренировки, не уходил. Во второй раз уехал домой», – рассказал игрок.

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