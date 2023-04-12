Джейлен Браун: «Более чем заслуживаю попадания в символическую сборную»
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун считает, что в этом сезоне он более чем заслуживает попадания в символическую сборную лиги.
«Думаю, что я более чем заслуживаю.
Моя команда заняла второе место в лиге. Я играл исключительно на победу, помогал руководить командой, вошел в десятку лучших по результативности и был эффективен.
Думаю, что я более чем соответствую критериям. Мы доминировали большую часть сезона. Я не пропускал матчи. Что еще нужно?» – сказал Браун.
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Браун хорош,но нужно же быть хоть немного быть адекватом.
Шай,Митчелл,тот же Тейтум,Фокс,Брансон и это если не считать Лиларда и Дончича.
Так что есть из кого выбирать