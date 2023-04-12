Джейлен Браун: «Более чем заслуживаю попадания в символическую сборную»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун считает, что в этом сезоне он более чем заслуживает попадания в символическую сборную лиги.

«Думаю, что я более чем заслуживаю.

Моя команда заняла второе место в лиге. Я играл исключительно на победу, помогал руководить командой, вошел в десятку лучших по результативности и был эффективен.

Думаю, что я более чем соответствую критериям. Мы доминировали большую часть сезона. Я не пропускал матчи. Что еще нужно?» – сказал Браун.

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3 комментария

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Адильхан Абдусаламов
Кажется такими темпами скоро Тейтуму с Брауном будет тесно в одной берлоге.
Браун хорош,но нужно же быть хоть немного быть адекватом.
Шай,Митчелл,тот же Тейтум,Фокс,Брансон и это если не считать Лиларда и Дончича.
Так что есть из кого выбирать
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1ntegro
Ответ Лиллард унижатель!
67 игр за сезон уже считается как не пропускал матчи?
тем не менее это больше 65, что даже соответствует ещё не вступившем в силу коллективному соглашению для возможности попадания в символические пятёрки и другие награды. кроме того, Брауна не лоад-менеджерили, он пропускал матчи по объективным причинам, то бишь травма лицевой кости или что-то типо того, и ещё там что-то было с рукой вроде.
+3
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+3
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Лиллард унижатель!
67 игр за сезон уже считается как не пропускал матчи?
+1
-1
0
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