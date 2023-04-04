Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «На данный момент мы участвуем в судьбах друг друга»

Защитник « » опроверг слухи о том, что он хочет уйти из «Селтикс» из-за разногласий с партнером по команде .

«Я понимаю, почему люди всегда пытаются разбить дуэты. Потому что мы добились невероятного успеха. Надеюсь, нам удастся добиться еще большего успеха. Единственное, что может поднять нас наверх — это чемпионство. На данный момент мы участвуем в судьбах друг друга.

Мы оба очень любим эту игру и хотим продолжать прогрессировать. Мы сражаемся, мотивируем друг друга, учимся друг у друга. Наши отношения построены на взаимном уважении», – сказал Браун.

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