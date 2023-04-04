Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «На данный момент мы участвуем в судьбах друг друга»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник «Бостона» Джейлен Браун опроверг слухи о том, что он хочет уйти из «Селтикс» из-за разногласий с партнером по команде Джейсоном Тейтумом.

«Я понимаю, почему люди всегда пытаются разбить дуэты. Потому что мы добились невероятного успеха. Надеюсь, нам удастся добиться еще большего успеха. Единственное, что может поднять нас наверх — это чемпионство. На данный момент мы участвуем в судьбах друг друга.

Мы оба очень любим эту игру и хотим продолжать прогрессировать. Мы сражаемся, мотивируем друг друга, учимся друг у друга. Наши отношения построены на взаимном уважении», – сказал Браун.

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