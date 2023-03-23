Антон Понкрашов: «Перед финалом Кубка России соорудили в отеле небольшую комнату, в которой отрабатывали комбинации»

Защитник «Нижнего Новгорода» рассказал «Виду сверху», как команда готовилась к финалу Кубка России против « ».

«Чтобы лишний раз не ехать в зал, соорудили небольшую комнату, в которой отрабатывали комбинации и схемы – как будем защищаться, как будем нападать.

Вместо того, чтобы путешествовать, все сделали в отеле. Подготовка была дольше, чем обычно, но получается, что она принесла плоды», – сказал Понкрашов.

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