«Хьюстон» получил разрешение на собеседование с Кенни Эткинсоном

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Кенни Эткинсон Баскетбол

«Хьюстон» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Рокетс» приступили к поиску нового главного тренера, который сменит Стивена Сайласа. В числе основных кандидатов называют Эткинсона, а также бывшего тренера «Бостона» Име Удоку и возглавлявшего ранее «Индиану» и «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

Летом прошлого года Эткинсон согласился возглавить «Шарлотт», но позже передумал по семейным обстоятельствам и остался в «Уорриорз» еще на год.

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное

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2 комментария

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Super Objectively
Та хватит уже забирать людей с тренерского штаба воинов )) Оставьте хоть кого то ...

к чему эти собеседования перед плей офф )) только отвлекают тренеров от работы ) ждите окончания сезона тогда и общайтесь ))
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Stephan Carrypenko
«По семейным обстоятельствам»
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