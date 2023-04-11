«Хьюстон» получил разрешение на собеседование с Кенни Эткинсоном

« » получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера « » , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Рокетс» приступили к поиску нового главного тренера, который сменит Стивена Сайласа. В числе основных кандидатов называют Эткинсона, а также бывшего тренера «Бостона» Име Удоку и возглавлявшего ранее «Индиану» и «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

Летом прошлого года Эткинсон согласился возглавить «Шарлотт», но позже передумал по семейным обстоятельствам и остался в «Уорриорз» еще на год.

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное