«Хьюстон» получил разрешение на собеседование с Кенни Эткинсоном
«Хьюстон» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Рокетс» приступили к поиску нового главного тренера, который сменит Стивена Сайласа. В числе основных кандидатов называют Эткинсона, а также бывшего тренера «Бостона» Име Удоку и возглавлявшего ранее «Индиану» и «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.
Летом прошлого года Эткинсон согласился возглавить «Шарлотт», но позже передумал по семейным обстоятельствам и остался в «Уорриорз» еще на год.
Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное
к чему эти собеседования перед плей офф )) только отвлекают тренеров от работы ) ждите окончания сезона тогда и общайтесь ))