Пол Джордж: «С самого начала матча против «Лейкерс» понял, что у Уэстбрука особый настрой»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж вспомнил недавний матч против «Лейкерс» (125:118) и настрой на игру экс-разыгрывающего «озерников» Расселла Уэстбрука.
«С самого начала матча против «Лейкерс» понял, что у Уэстбрука особый настрой, что он проявит себя. Он хотел это сделать. Это было заметно со стартового спорного... Я знаю, когда Расс сконцентрирован, я видел это в «Оклахоме».
Он должен был это сделать, должен был доказать», – сказал Джордж.
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