Пол Джордж: «С самого начала матча против «Лейкерс» понял, что у Уэстбрука особый настрой»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж вспомнил недавний матч против «Лейкерс» (125:118) и настрой на игру экс-разыгрывающего «озерников» Расселла Уэстбрука.

«С самого начала матча против «Лейкерс» понял, что у Уэстбрука особый настрой, что он проявит себя. Он хотел это сделать. Это было заметно со стартового спорного... Я знаю, когда Расс сконцентрирован, я видел это в «Оклахоме».

Он должен был это сделать, должен был доказать», – сказал Джордж.

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3 комментария

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Djoyin
А игру в целом не Уэстбрук вытянул.
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Артём Артём
Я как фанат Лейкерс, даже при том что Рассел играет за Лак, желаю ему всего наилучшего, после прихода в Клипперс он преобразился, да он допускает те же потери делает такие же ошибки, но я не помню ни одной новости даже на ESPN, где Леброн или Дэвис говорили бы что у Уэстбрука какой то особенный настрой
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armageddon123456
Ну, в начале показал, потом начал как обычно пороть чушь и был усажен на скамью. Обычный Рассел
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