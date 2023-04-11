Пол Джордж: «С самого начала матча против «Лейкерс» понял, что у Уэстбрука особый настрой»

Форвард « » вспомнил недавний матч против « » (125:118) и настрой на игру экс-разыгрывающего «озерников» .

«С самого начала матча против «Лейкерс» понял, что у Уэстбрука особый настрой, что он проявит себя. Он хотел это сделать. Это было заметно со стартового спорного... Я знаю, когда Расс сконцентрирован, я видел это в «Оклахоме».

Он должен был это сделать, должен был доказать», – сказал Джордж.

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