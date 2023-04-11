Пол Джордж: «У Леброна Джеймса лучший фирменный прием в НБА»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что у Леброна ДжеймсаЛейкерс») лучший фирменный прием в НБА.

«Лучший фирменный прием в НБА? Это когда Леброн смотрит на мяч, прежде чем бросить по кольцу. Очень эффективный прием. Я ни разу не видел, чтобы Леброн после этого промахнулся. Когда он смотрит на мяч, ты понимаешь, что он собирается бросить.

Самое смешное видео с Леброном – где он ведет мяч, как будто устал, а потом просто взрывается. Думаю, все это видели, был такой мем под названием «Вот как старики набирают очки» или «Вот как старики сбивают с толку», – сказал Джордж.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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4 комментария

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Лиллард унижатель!
Лучший его прием это 2,5 шага, правда теперь его все стали использовать.
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Райли Карри
ИМХО, лучший прием у Леброна - БЛОК
Леброна отличает то, что он изучает приемы, чтобы использовать их в игре. А не для видео а-ля "Бен Симмонс тренирует дальний бросок".
Умный, техничный. Мне повезло видеть игру Ленброна.
+10
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Король Лев
И это в 38 лет!
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demx
А я думал лучший прием Леброна - homecoming.
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