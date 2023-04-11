Пол Джордж: «У Леброна Джеймса лучший фирменный прием в НБА»

Форвард « » считает, что у (« ») лучший фирменный прием в .

«Лучший фирменный прием в НБА? Это когда Леброн смотрит на мяч, прежде чем бросить по кольцу. Очень эффективный прием. Я ни разу не видел, чтобы Леброн после этого промахнулся. Когда он смотрит на мяч, ты понимаешь, что он собирается бросить.

Самое смешное видео с Леброном – где он ведет мяч, как будто устал, а потом просто взрывается. Думаю, все это видели, был такой мем под названием «Вот как старики набирают очки» или «Вот как старики сбивают с толку», – сказал Джордж.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!