Пол Джордж добился значительного прогресса в восстановлении. Вероятно, пропустит начало серии с «Санс»

Теги Клипперс Финикс НБА Пол Джордж Шэмс Чарания Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж пропустит начало серии с «Финиксом» в рамках первого раунда плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Однако он совершил заметный прогресс в своем восстановлении от травмы колена, полученной 21 марта против «Оклахомы», – написал Чарания.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Ожидалось, что он сможет присоединиться к команде только во втором раунде плей-офф.

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3 комментария

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Korban Cobain
Финикс канешн тоже те еще знатные травматы на ровном месте...шансы есть)
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LilAnswer
Отличная новость. Финикс все равно остается фаворитом, но если Джордж успеет вернуться к 3 матчу серия может получиться очень конкурентной.
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Tim Timson
это как Кавай, который ходил готовился в плей-офф после травмы, а потом больше года пропустил)
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