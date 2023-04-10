Пол Джордж добился значительного прогресса в восстановлении. Вероятно, пропустит начало серии с «Санс»

Звездный форвард « » пропустит начало серии с « » в рамках первого раунда плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Однако он совершил заметный прогресс в своем восстановлении от травмы колена, полученной 21 марта против «Оклахомы», – написал Чарания.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Ожидалось, что он сможет присоединиться к команде только во втором раунде плей-офф.

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