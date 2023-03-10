Беннедикт Матурин выбыл с повреждением голеностопа

Теги Хьюстон НБА Усман Гаруба Беннедикт Матурин Баскетбол

Форвард «Индианы» Беннедикт Матурин получил первую травму в профессиональной карьере во время матча с «Хьюстоном»(134:125).

Баскетболист подвернул голеностоп в контакте с центровым «Хьюстона» Усманом Гарубой. Сразу после этого игрок отправился в подтрибунное помещение.

Главный тренер команды Рик Карлайл сказал, что «не верит в возможность участия игрока во встречах с «Детройтом» в воскресенье и вторник»

В дебютном сезоне 20-летний Матурин набирает 16,6 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи за 27,8 минуты игрового времени.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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