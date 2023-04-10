Форвард « » после завершения регулярки на 7-м месте признался, что ему нравится нынешний состав «озерников» и атмосфера в коллективе.

После усиления состава в феврале «озерники» выдали результат 18-9.

«Люблю своих одноклубников. Полюбил их еще больше, когда не мог играть... потратил кучу времени, пытаясь ускорить возвращение на площадку... Классно быть в хорошем коллективе. Отличная энергия, и мы подпитываем друг друга. Хочется верить, что у нас получится продолжить в том же духе», – заявил Джеймс.

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