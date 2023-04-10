Леброн Джеймс: «Люблю своих одноклубников»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после завершения регулярки на 7-м месте признался, что ему нравится нынешний состав «озерников» и атмосфера в коллективе.

После усиления состава в феврале «озерники» выдали результат 18-9.

«Люблю своих одноклубников. Полюбил их еще больше, когда не мог играть... потратил кучу времени, пытаясь ускорить возвращение на площадку... Классно быть в хорошем коллективе. Отличная энергия, и мы подпитываем друг друга. Хочется верить, что у нас получится продолжить в том же духе», – заявил Джеймс.

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4 комментария

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Jaison (Jeison)
Ответ maryat
Люблю, но если, что всех обменяю
Хорошая, шутка, у тебя, получилась
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armageddon123456
Ответ Ilovethisgame77
Комментарий удален модератором
И к чему эта дрянь написана?
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-1
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Ilovethisgame77
Комментарий удален модератором
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maryat
Люблю, но если, что всех обменяю
+9
-2
+7
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chitago
Не то что Руди «сушняк» Гобер
+4
-2
+2
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