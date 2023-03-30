«Чувствую, что мы будем связаны с «Нетс» как члены семьи всю жизнь». Кевин Дюрэнт выразил слова благодарности бывшей организации

Звездный форвард « » выразил слова благодарности своей бывшей организации « ».

«Xочу лучшего для этой организации. Хотел лучшего для нас в каждой игре. Я терпеть не могу, что все так вышло. Пытался доказать, что «Нетс» – отличная организация, что они заботятся о своих игроках.

Определенные вещи просто не сработали. Понимаю это. Я не пытаюсь доказать, что «Бруклин» был неправ, я считаю, что они прекрасно относились ко мне все время, а не только в случае с трейдом. После травмы ахилла, после возвращения в игру – они были рядом со мной на каждом шагу. И буду всегда ценить это. Чувствую, что мы будем связаны с ними как члены семьи всю жизнь, независимо от того, как все закончилось», – сказал Дюрэнт в интервью The Athletic.

В 129 матчах за «Нетс» Кевин в среднем набирал 29 очков, 7,1 подбора и 5,8 передачи. Перед дедлайном баскетболист отправился в Аризону в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и 4 пика первого раунда.

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