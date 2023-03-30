«Чувствую, что мы будем связаны с «Нетс» как члены семьи всю жизнь». Кевин Дюрэнт выразил слова благодарности бывшей организации

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил слова благодарности своей бывшей организации «Бруклину».

«Xочу лучшего для этой организации. Хотел лучшего для нас в каждой игре. Я терпеть не могу, что все так вышло. Пытался доказать, что «Нетс» – отличная организация, что они заботятся о своих игроках.

Определенные вещи просто не сработали. Понимаю это. Я не пытаюсь доказать, что «Бруклин» был неправ, я считаю, что они прекрасно относились ко мне все время, а не только в случае с трейдом. После травмы ахилла, после возвращения в игру – они были рядом со мной на каждом шагу. И буду всегда ценить это. Чувствую, что мы будем связаны с ними как члены семьи всю жизнь, независимо от того, как все закончилось», – сказал Дюрэнт в интервью The Athletic.

В 129 матчах за «Нетс» Кевин в среднем набирал 29 очков, 7,1 подбора и 5,8 передачи. Перед дедлайном баскетболист отправился в Аризону в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и 4 пика первого раунда.

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5 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Tolball
Вот такое от суперзвезд приятно слышать,в не зависимости за кого болеешь.
Почему челы забывают про Оклахому, когда про Дюранта и кому он должен на самом деле.
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Чубака из половины Шака
Ответ Tim Timson
может же)
Могёт ;)
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0
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Tim Timson
может же)
+1
-1
0
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Кирилл
Да и по игре было очень видно, что Дюрант выкладывался всегда и по полной.

А то один брал и терялся неизвестно куда и шалфеем нанюхивался, второй приезжал с лишним весом после лета, не особо пытаясь сбросить его, и зависая в стрипухах.
+2
0
+2
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Tolball
Вот такое от суперзвезд приятно слышать,в не зависимости за кого болеешь.
+5
-1
+4
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