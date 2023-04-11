Брэдли Бил о конфликте с болельщиками: «Никому не хочется терять деньги, но не стоит переходить на личности»

Теги НБА Вашингтон болельщики Брэдли Бил Баскетбол

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил прокомментировал конфликтную ситуацию с болельщиками в Орландо, которая имела место после одного из матчей под занавес регулярного чемпионата.

Конфликт начался, когда Бил направлялся в раздевалку после игры. В этот момент мужчина на трибуне выразил недовольство тем, что его ставка не сработала.

«Никому не хочется терять деньги. Я это понимаю. И если мы продолжаем вести диалог в рамках спорта, я совершенно не против. Но когда люди переходят на личности, говорят о семье, о твоем характере, твоем отношении к игре... Мне кажется, подобные вещи лучше оставить при себе. Мы можем удержаться от обсуждений такого рода», – заявил Бил.

Сообщалось, что расположившиеся возле ведущего в раздевалку туннеля болельщики «Мэджик» якобы позволяли себе «обидные высказывания» в адрес Била во время игры.

Лидер «Уизардс» подошел к зрителям и, предположительно, «сбил шляпу с головы одного из парней в ответ на крики». Он также назвал слова болельщика «неуважительными».

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4 комментария

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Сергей Ратников
Ответ Tydeus
Вообще болельщики на стадионах НБА смелые. В жизни бы не стал предъявлять за ставку гиператлетичному двухметровому стокилограммовому мужику
я тоже всегда удивлялся этому безумию - что если какой-нибудь условный шакил зарядит болельщику со всей силы то по кускам придется собирать (а мы знаем что и в сегодняшней НБА с психикой у игроков так себе)
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Tydeus
Вообще болельщики на стадионах НБА смелые. В жизни бы не стал предъявлять за ставку гиператлетичному двухметровому стокилограммовому мужику
+1
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Andrey-Kiev
Шляпу сними.— Что?— Шляпу сними. (с)
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п╔я┐п╟п╫
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