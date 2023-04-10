Брэдли Бил о запрете на обмен: «Не хочу использовать это как козырную карту»

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Звездный защитник «Вашингтона» Брэдли Бил ответил на вопрос репортера, держит ли он в уме мысль о том, что у него контракте есть пункт, предусматривающий запрет на обмен.

«Не хочу использовать это как козырную карту. Все равно что прийти к жене и сказать: «Только я буду зарабатывать деньги». Это тот козырь, который никогда нельзя использовать против женщины. Никогда так не сделаю, слишком низко.

Конечно, я расстроен. Не могу контролировать некоторые вещи. Знаем, где просчитались и как это исправить. Никогда такого не было, чтобы я сказал: «Знаете что? Я пошел отсюда». Мог бы, но не собираюсь пользоваться этим», – сказал Бил на пресс-конференции.

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4 комментария

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Analjinn
Ответ Rick Sorkin
Бил и Лиллард – два главных мусорщика в лиге.
Лиллард не настолько безнадёжно бестолковый.
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Rick Sorkin
Бил и Лиллард – два главных мусорщика в лиге.
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Laker1986
Один из самых бестолковых на жирном контракте, надеюсь продолжит в Вашингтоне, о чем он вообще, куда он пошел? В Химки?
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Jan Paskel
что это за козырь такой с женой, "Только я буду зарабатывать деньги", козырная шестёрка?
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