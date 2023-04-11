Звездный защитник « » подвел итоги сезона, в котором команда выдала результат 35-47 и не попала в плей-офф и плей-ин.

«В целом я удовлетворен тем, как прошел сезон, но меня не удовлетворяет нынешнее состояние команды.

Уровень моего терпения? Это низкий уровень. Не могу сказать, что меня ничего не злит.

Я совершенно точно разочарован, но не собираюсь выказывать это здесь перед вами. Я разочарован. Я разозлен. Выразил все это тем людям, которые должны об этом знать, людям, которые принимают решения», – сказал Бил на пресс-конференции.

Носки – невероятно важная часть НБА