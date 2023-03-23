Патрик Беверли: «Харден перенял степ-бэк у меня»
Защитник «Чикаго» Патрик Беверли рассказал, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден позаимствовал идею степ-бэка у него.
«Было время, когда он даже не делал степ-бэк. Это мои первые два года в НБА, мы играем «один на один», и каждое движение я завершал броском с отшагиванием. «Эй, Пи. Почему ты всегда делаешь шаг назад?»
Через год он пишет: «Да, ты был в чем-то прав», – поделился баскетболист в своем подкасте.
Беверли и Харден провели 5 лет вместе в «Хьюстоне» (2012-2017). Впоследствии, степ-бэк стал сигнатурным движением Джеймса.
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