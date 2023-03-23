Патрик Беверли: «Харден перенял степ-бэк у меня»

Теги Чикаго Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли рассказал, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден позаимствовал идею степ-бэка у него.

«Было время, когда он даже не делал степ-бэк. Это мои первые два года в НБА, мы играем «один на один», и каждое движение я завершал броском с отшагиванием. «Эй, Пи. Почему ты всегда делаешь шаг назад?»

Через год он пишет: «Да, ты был в чем-то прав», – поделился баскетболист в своем подкасте.

Беверли и Харден провели 5 лет вместе в «Хьюстоне» (2012-2017). Впоследствии, степ-бэк стал сигнатурным движением Джеймса.

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7 комментариев

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Брэд Либил
>сигнатурным движением
У вас ошибка в слове "мувом".
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d_fens
и первым на луне тоже он
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Лютик
А это не Патрик Беверли изображен на лого НБА?
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ArizonaCactus
А Джордан перенял бросок с отклонением, а Маск - идею Space X и дизайн Теслы!
+1
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Данил Ильинский
А Карри перенял технику броска
+3
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p
Знали что прозвище “Black Jesus” тоже от Беверли пошло?
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Павел Косыгин
https://youtu.be/OlD3BjMUg1w
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