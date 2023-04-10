Лука Дончич о слухах, что он запросит обмен: «Было смешно. Я даже сам не знал, что это правда»

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич на заключительной пресс-конференции сезона шуткой опроверг информацию о возможном уходе из команды.

«Я видел новость. Не знаю кто, но кто-то сказал, что я собираюсь попросить об обмене. Было смешно. Даже сам не знал, что это правда. Я этого не говорил. Источники ведь лучше знают, так что...» – пошутил Дончич.

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, руководители « » опасаются, что может потребовать обмен в другую команду.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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