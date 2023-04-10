Лука Дончич о слухах, что он запросит обмен: «Было смешно. Я даже сам не знал, что это правда»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич на заключительной пресс-конференции сезона шуткой опроверг информацию о возможном уходе из команды.

«Я видел новость. Не знаю кто, но кто-то сказал, что я собираюсь попросить об обмене. Было смешно. Даже сам не знал, что это правда. Я этого не говорил. Источники ведь лучше знают, так что...» – пошутил Дончич.

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, руководители «Далласа» опасаются, что Дончич может потребовать обмен в другую команду.

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13 комментариев

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Максим Новиков
Ответ Андрей 13
Да несовместимы они с Йокичем, не буде там ничего хорошего. Какой смысл ему просить обмен, если в другой команде будет все то же шапито? Если только с кем нибудь объединится. Но с кем?
По факту он ни с кем не совместим. Он совершенно не умеет без мяча и не умеет в защиту. Ему не нужна вторая звезда. Ему нужно 4 отличных защитника, которые будут защищаться за себя и за того парня. Ну и чтобы скорить могли
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Stanislav Alekhin
В итоге будет так: "я сделал как было лучше для меня и моей семьи"
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bodros
Ответ fhneh
С чего бы они не совместимы. Дончичу будет кого заигрывать в краске. Йокич все будет за ним подчищать, стягивать, освобождая пространство. Плюс там Портер топ снайпер лиги. Все реально вполне.
Джокеру не надо чтобы его заигрывали. А забрать мяч у одного из самых эффективных игроков лиги чтобы отдать его Дончичу - хитро (нет)
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bodros
Ответ Андрей 13
Да несовместимы они с Йокичем, не буде там ничего хорошего. Какой смысл ему просить обмен, если в другой команде будет все то же шапито? Если только с кем нибудь объединится. Но с кем?
Вероятно что у Пончика шапито будет с кем бы он не объединился. По крайней мере пока майндсет не изменится
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Король Лев
Ответ Misson
Дончич мегаталантлив, но уже всерьез возникают сомнения, что с ним можно построить реальный контендер. Уж слишком сильно Дончич замыкает игру на себя. Даже Джордан в одиночку не мог выиграть кубок пока ему не подогнали Фила, Пиппена, Гранта, Родмана и других отличных ролевиков.
Еще как можно построить, он финалом запада доказывал. Игроки должны быть по сильнее у Далласа и все будет.
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Андрей 13
Ответ fhneh
С чего бы они не совместимы. Дончичу будет кого заигрывать в краске. Йокич все будет за ним подчищать, стягивать, освобождая пространство. Плюс там Портер топ снайпер лиги. Все реально вполне.
Как он будет освобождать пространство, уйдет в угол как Порзингис? У кого будет мяч, через кого строить игру? Кто то потеряет значительную часть своих функций. И тогда какой в этом смысл, объединяться чтобы потерять в своей игре, и главное что это даст команде? "Игроки-системы" не совместимы вместе, будут только мешать друг другу. Вокруг них нужно строить игру, их нужно дополнять, и кадры нужно подбирать под них соответствующие.
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Misson
Дончич мегаталантлив, но уже всерьез возникают сомнения, что с ним можно построить реальный контендер. Уж слишком сильно Дончич замыкает игру на себя. Даже Джордан в одиночку не мог выиграть кубок пока ему не подогнали Фила, Пиппена, Гранта, Родмана и других отличных ролевиков.
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fhneh
Ответ Андрей 13
Да несовместимы они с Йокичем, не буде там ничего хорошего. Какой смысл ему просить обмен, если в другой команде будет все то же шапито? Если только с кем нибудь объединится. Но с кем?
С чего бы они не совместимы. Дончичу будет кого заигрывать в краске. Йокич все будет за ним подчищать, стягивать, освобождая пространство. Плюс там Портер топ снайпер лиги. Все реально вполне.
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Андрей 13
Ответ fhneh
В теории возможно конечно на звезду, пару ролевиков и 4 пика первого раунда. Условно в Денвер на Мюррей со всеми пиками мира. И Дончич с Йокичем с отличной химией построят династию лет на 5. Надо смотреть как Даллас поработает на рынке. Если уйдёт Ирвинг, не сохранят Вуда, и не подпишут никого из топовых свободных агентов (Грин, Грант, Лопес), Лука вполне может запросить обмен. Вряд ли пик его будет супердлинный. После 30 пойдёт спад. Прозябать с Пауэллами и Бертансами вряд ли захочет
Да несовместимы они с Йокичем, не буде там ничего хорошего. Какой смысл ему просить обмен, если в другой команде будет все то же шапито? Если только с кем нибудь объединится. Но с кем?
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Стэн Смит
А через год скажет: я устал, я мухожук.
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fhneh
В теории возможно конечно на звезду, пару ролевиков и 4 пика первого раунда. Условно в Денвер на Мюррей со всеми пиками мира. И Дончич с Йокичем с отличной химией построят династию лет на 5. Надо смотреть как Даллас поработает на рынке. Если уйдёт Ирвинг, не сохранят Вуда, и не подпишут никого из топовых свободных агентов (Грин, Грант, Лопес), Лука вполне может запросить обмен. Вряд ли пик его будет супердлинный. После 30 пойдёт спад. Прозябать с Пауэллами и Бертансами вряд ли захочет
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beregost
То есть это правда?)
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Mr.BadGuy
Какая то неоднозначная шутка
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