Лука Дончич о решении «Далласа» не бороться за плей-ин: «Мне это не понравилось. Вот и все»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич остался недоволен решением организации не выпускать основной состав в матче с «Чикаго», хотя шансы на попадание в плей-ин у команды были.

«Мне это не понравилось. Вот и все.

Я счастлив здесь, так что беспокоиться не о чем», – приводит слова Луки журналист Тим Макмэн.

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8 комментариев

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Birdman NBA
Ответ mastadon
Офигеваю от комментаторов, рассказывающих про гениального Кайри и как ему бедному Лука мешает. Дончич вытащил команду в финал запада, а эти клоуны доказывают, что он играть не умеет.
Лука талантище вопросов нет, но к его игре есть вопросы. В частности к его самоотдаче в защите и к его бездействием в атаке без мяча.
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Magzhan Estigarribia
Физику ему лучше подтянуть
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carlitosway
Ответ mastadon
Офигеваю от комментаторов, рассказывающих про гениального Кайри и как ему бедному Лука мешает. Дончич вытащил команду в финал запада, а эти клоуны доказывают, что он играть не умеет.
янг тож вытащил атланту в финал конфы и?
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nikitosdaipoltos
Ответ JuVero
Даллас не понравилось тоже, что ты решил слить сезон))
В какой момент он сливал?
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Drinkinss
пончичу надо поменьше причитать на тему судейства и перестать пить пиво - от этого у него пузо растет и в 4 четверти он уже еле ходит
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Михаил Евдокимов
Хз. Пока из молодых никто не впечатляет. По крайней мере ни за одного нет желания притопить.
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mastadon
Офигеваю от комментаторов, рассказывающих про гениального Кайри и как ему бедному Лука мешает. Дончич вытащил команду в финал запада, а эти клоуны доказывают, что он играть не умеет.
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JuVero
Даллас не понравилось тоже, что ты решил слить сезон))
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