Лука Дончич о решении «Далласа» не бороться за плей-ин: «Мне это не понравилось. Вот и все»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич остался недоволен решением организации не выпускать основной состав в матче с «Чикаго», хотя шансы на попадание в плей-ин у команды были.
«Мне это не понравилось. Вот и все.
Я счастлив здесь, так что беспокоиться не о чем», – приводит слова Луки журналист Тим Макмэн.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
8 комментариев