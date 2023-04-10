Лука Дончич о решении «Далласа» не бороться за плей-ин: «Мне это не понравилось. Вот и все»

Звездный разыгрывающий « » остался недоволен решением организации не выпускать основной состав в матче с «Чикаго», хотя шансы на попадание в плей-ин у команды были.

«Мне это не понравилось. Вот и все.

Я счастлив здесь, так что беспокоиться не о чем», – приводит слова Луки журналист Тим Макмэн.

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