Леброн Джеймс отпраздновал дальний трехочковый, надев воображаемую корону себе на голову

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юта Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отпраздновал дальнее попадание в матче с «Ютой» (128:117).

Исполнив дальний 3-очковый за 40 секунд до конца встречи, Леброн короновал себя воображаемым головным убором.

38-летний Джеймс 36 очками, 6 подборами и 6 передачами, реализовав 8 бросков из-за дуги.

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10 комментариев

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petia.subbotin
Тут многие пишут про типо «достижение». Но после такого старта, в такой конкурентной мясорубке лейкерс имеют 50%+ побед
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SpankyBoy
Корона клоуна
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Undrey
сорок лет мужику, несколько детей, политический активист, собственно понятно почему кумир блаженных)
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Курье Хамес
Леба 8/14 трёшек выдал, радует что дед форму к ПО набирает
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терминатор киборгов
Надпись на короне: "Я В ПЛЭЙ-ИНН!" (с) Понкрашев
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Kemal Gul
Когда обыграл второй состав Юты и таки прорвался в плей-ин
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Кирилл
Король то Король.
Но такое явно надо делать не тогда, когда команда всего лишь навсего вышла в плей-ин )
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нелюбитель футбола
Ему далеко до Карри... Эгоист... Как Роналду в футболе...Тьфу ..
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quaterbackathome
Ща полыхнет у хейтеров)))
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kaissa
Ну вроде готов к ПИ.
Хотя лучше бы не корону - а перстень.)))
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