Леброн Джеймс отпраздновал дальний трехочковый, надев воображаемую корону себе на голову

Звездный форвард « » отпраздновал дальнее попадание в матче с «Ютой» (128:117).

Исполнив дальний 3-очковый за 40 секунд до конца встречи, Леброн короновал себя воображаемым головным убором.

38-летний Джеймс 36 очками, 6 подборами и 6 передачами, реализовав 8 бросков из-за дуги.

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