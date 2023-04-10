Леброн Джеймс отпраздновал дальний трехочковый, надев воображаемую корону себе на голову
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отпраздновал дальнее попадание в матче с «Ютой» (128:117).
Исполнив дальний 3-очковый за 40 секунд до конца встречи, Леброн короновал себя воображаемым головным убором.
38-летний Джеймс 36 очками, 6 подборами и 6 передачами, реализовав 8 бросков из-за дуги.
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Но такое явно надо делать не тогда, когда команда всего лишь навсего вышла в плей-ин )
Хотя лучше бы не корону - а перстень.)))