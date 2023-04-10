Форвард « » оценил свой карьерный путь после заключительного матча в регулярном чемпионате.

42-летний ветеран отметился 24 очками в прощальном матче против «Орландо» (123:110).

«24 очка, 53% с игры, три дальних попадания. Неплохо для 42-летнего, а?

Спасибо всем за эти 20 лет, за это невероятное приключение. Моей семье, друзьям, одноклубникам и болельщикам. От незадрафтованного игрока до лидера по подборам. Все за счет работы! Невозможно передать словам эмоции, которые я испытал в этот вечер...» – написал Хаслем.

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