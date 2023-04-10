Юдонис Хаслем: «От незадрафтованного игрока до лидера по подборам. Все за счет работы»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем оценил свой карьерный путь после заключительного матча в регулярном чемпионате.

42-летний ветеран отметился 24 очками в прощальном матче против «Орландо» (123:110).

«24 очка, 53% с игры, три дальних попадания. Неплохо для 42-летнего, а?

Спасибо всем за эти 20 лет, за это невероятное приключение. Моей семье, друзьям, одноклубникам и болельщикам. От незадрафтованного игрока до лидера по подборам. Все за счет работы! Невозможно передать словам эмоции, которые я испытал в этот вечер...» – написал Хаслем.

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Это лидерство по подборам в Майами - это исключительно за счёт количества сезонов, поэтому не великое достижение. За 20 лет всего 5788 собрал. Условный Драммонд за 8 лет в Детройте собрал 8199. У Майами просто не было крутого центра на долгосроке. Но если тот же Адебайо ещё пару сезонов задержится, то побьет. Поэтому главное достижение Хаслема это не подборы. Было бы здорово сказать "От незадрафтованного игрока до вечного символа, ментора и маскота одной команды"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий