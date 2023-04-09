42-летний Юдонис Хаслем отметился 24 очками в последнем матче в карьере. Последний раз он столько набирал в 2007 году

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

42-летний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем отметился 24 очками в прощальном матче регулярного чемпионата против «Орландо» (123:110).

За 24 минуты игрового времени Хаслем реализовал 9 из 17 с игры и 3 из 7 из-за дуги.

Последний раз баскетболист набирал 24 очка 15 декабря 2007 года.

Юдонис провел в «Хит» всю карьеру в НБА – 20 сезонов. В 879 встречах его показатели составляют в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора при 49% реализации с игры за 24,7 минуты игрового времени.

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7 комментариев

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shcair 92
В энбиэй акции как у пятерочки?
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Klna Jislime
Харош, помню катал в лайв 07 за маями с Шаком, Уейдом и он с косичками был, я тогда еще в класе 7 учился, долго он протянул в нба
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Y BO
Ласт Хаслем Шейк )
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Yaroslove
И забросил 3 трёхи. А до этого за всю карьеру у него их было 6 ))
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ggg hhh
в по 40 накидает
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statistic5
передумает же уходить
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MrManchester
Ну, не Кобе, но тоже очень круто!
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