42-летний Юдонис Хаслем отметился 24 очками в последнем матче в карьере. Последний раз он столько набирал в 2007 году
42-летний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем отметился 24 очками в прощальном матче регулярного чемпионата против «Орландо» (123:110).
За 24 минуты игрового времени Хаслем реализовал 9 из 17 с игры и 3 из 7 из-за дуги.
Последний раз баскетболист набирал 24 очка 15 декабря 2007 года.
Юдонис провел в «Хит» всю карьеру в НБА – 20 сезонов. В 879 встречах его показатели составляют в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора при 49% реализации с игры за 24,7 минуты игрового времени.
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