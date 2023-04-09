42-летний Юдонис Хаслем отметился 24 очками в последнем матче в карьере. Последний раз он столько набирал в 2007 году

42-летний ветеран « » отметился 24 очками в прощальном матче регулярного чемпионата против «Орландо» (123:110).

За 24 минуты игрового времени Хаслем реализовал 9 из 17 с игры и 3 из 7 из-за дуги.

Последний раз баскетболист набирал 24 очка 15 декабря 2007 года.

Юдонис провел в «Хит» всю карьеру в – 20 сезонов. В 879 встречах его показатели составляют в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора при 49% реализации с игры за 24,7 минуты игрового времени.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри