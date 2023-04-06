Марк Кьюбан не стал отвечать на вопрос о будущем Кристиана Вуда

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Кайри Ирвинг Кристиан Вуд Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан дал понять, что организация, вероятно, не станет выставлять крупное предложение центровому команды Кристиану Вуду.

Кьюбан рассказал, что «подписание Кайри Ирвинга является приоритетной задачей команды на летний период». Однако, на вопрос о будущем Кристиана Вуда Марк не стал отвечать: «Не собираюсь обсуждать отдельных игроков», – приводит слова владельца журналист Тим Макмэн.

Контракт баскетболиста истекает по окончании текущего сезона. Вуд набирает в среднем 16,6 очка и 7,3 подбора при 51,5% реализации с игры и 38% из-за дуги.

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3 комментария

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Когда владелец команды становится мастером тайн 🕵️🏀
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Tim Timson
через год будет показывать смски и говорить что Вуда не дали подписать вороги))
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Максим Макеев
сомневаюсь что хорошие винги и большие подпишутся с далласом летом
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