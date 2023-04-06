Марк Кьюбан не стал отвечать на вопрос о будущем Кристиана Вуда

Владелец « » дал понять, что организация, вероятно, не станет выставлять крупное предложение центровому команды Кристиану Вуду.

Кьюбан рассказал, что «подписание является приоритетной задачей команды на летний период». Однако, на вопрос о будущем Кристиана Вуда Марк не стал отвечать: «Не собираюсь обсуждать отдельных игроков», – приводит слова владельца журналист Тим Макмэн.

Контракт баскетболиста истекает по окончании текущего сезона. Вуд набирает в среднем 16,6 очка и 7,3 подбора при 51,5% реализации с игры и 38% из-за дуги.

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