Дуэйн Кейси: «Боян Богданович – игрок уровня Матча всех звезд. Он наравне с Новицки, Дерозаном, Гарнеттом»
Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси считает, что хорватский форвард Боян Богданович заслуживает участия в Матче всех звезд в этом сезоне.
«Я надеюсь, что они не посмотрят на наши показатели, как перестраивающейся команды, и не накажут Бояна. На мой взгляд, Боги – игрок уровня Матча всех звезд.
За свою карьеру я тренировал многих атакующих игроков — Новицки, Дерозана, Гарнетта. В нападении он наравне с этими парнями», – сказал Кейси.
Забавно, если потом как в мультике будет ("Такая корова нужна самому..."), сами поверят в свой бред и вместо обмена на пик начнут вокруг него перестройку.