Дуэйн Кейси: «Боян Богданович – игрок уровня Матча всех звезд. Он наравне с Новицки, Дерозаном, Гарнеттом»

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Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси считает, что хорватский форвард Боян Богданович заслуживает участия в Матче всех звезд в этом сезоне.

«Я надеюсь, что они не посмотрят на наши показатели, как перестраивающейся команды, и не накажут Бояна. На мой взгляд, Боги – игрок уровня Матча всех звезд.

За свою карьеру я тренировал многих атакующих игроков — Новицки, Дерозана, Гарнетта. В нападении он наравне с этими парнями», – сказал Кейси.

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6 комментариев

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mephist13
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Ответ Фёдор Молчанов
Вокруг 33-летнего перестройку?)
Так Гарнетт с Новицки как раз в этом возрасте свои гайки взяли )
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4eLOVE4iK
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Здесь как никогда зайдет мем - чииивоо бл..ть???
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Фёдор Молчанов
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Ответ mephist13
Чего только ни скажешь, лишь бы игрока подороже обменять. Забавно, если потом как в мультике будет ("Такая корова нужна самому..."), сами поверят в свой бред и вместо обмена на пик начнут вокруг него перестройку.
Вокруг 33-летнего перестройку?)
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mephist13
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Чего только ни скажешь, лишь бы игрока подороже обменять.

Забавно, если потом как в мультике будет ("Такая корова нужна самому..."), сами поверят в свой бред и вместо обмена на пик начнут вокруг него перестройку.
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Consistency
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Роберт Де Ниро, Энтони Хопкинс, Дмитрий Харатьян и выпускник пензенского ТЮЗа в картине "Этому больше не наливать"
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Daishi
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Что, что, что, что?!
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