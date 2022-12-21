Дуэйн Кейси: «Боян Богданович – игрок уровня Матча всех звезд. Он наравне с Новицки, Дерозаном, Гарнеттом»

Главный тренер « » Дуэйн Кейси считает, что хорватский форвард заслуживает участия в Матче всех звезд в этом сезоне.

«Я надеюсь, что они не посмотрят на наши показатели, как перестраивающейся команды, и не накажут Бояна. На мой взгляд, Боги – игрок уровня всех звезд.

За свою карьеру я тренировал многих атакующих игроков — Новицки, , . В нападении он наравне с этими парнями», – сказал Кейси.

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