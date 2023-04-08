Дуэйн Кейси может покинуть тренерский пост и получить должность в офисе «Детройта»
Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси может этим летом покинуть пост и перейти к работе в офисе клуба.
Различные сотрудники «Пистонс» готовятся к тому, что Кейси не останется на посту главного тренера. При этом один из источников Yahoo! Sports настаивает на том, что это будет решение самого специалиста.
У Кейси хорошие отношения с владельцем «Пистонс» Томом Горсом, который поддерживал его, несмотря на четыре сезона подряд с отрицательным балансом в таблице.
Кейси опоздал на пресс-конференцию после одного из матчей на неделе из-за встречи с Горсом. Они снова встретятся после окончания сезона-22/23.
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