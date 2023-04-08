Дуэйн Кейси может покинуть тренерский пост и получить должность в офисе «Детройта»

Теги Детройт НБА Дуэйн Кейси Том Горс Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси может этим летом покинуть пост и перейти к работе в офисе клуба.

Различные сотрудники «Пистонс» готовятся к тому, что Кейси не останется на посту главного тренера. При этом один из источников Yahoo! Sports настаивает на том, что это будет решение самого специалиста.

У Кейси хорошие отношения с владельцем «Пистонс» Томом Горсом, который поддерживал его, несмотря на четыре сезона подряд с отрицательным балансом в таблице.

Кейси опоздал на пресс-конференцию после одного из матчей на неделе из-за встречи с Горсом. Они снова встретятся после окончания сезона-22/23.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий