Микэл Бриджес отыграл лишь 4 секунды, сохранив серию из 392 матчей без пропусков
Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес принял участие в 83-м матче текущего сезона в игре с «Филадельфией».
Баскетболист провел на паркете лишь 4 секунды: сразу после вбрасывания нарушил правила на защитнике «Сиксерс» Шейке Милтоне и покинул площадку, тем самым сохранив 392-матчевую серию по матчам без пропусков.
Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.
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