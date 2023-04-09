Микэл Бриджес отыграл лишь 4 секунды, сохранив серию из 392 матчей без пропусков

Звездный форвард « » принял участие в 83-м матче текущего сезона в игре с «Филадельфией».

Баскетболист провел на паркете лишь 4 секунды: сразу после вбрасывания нарушил правила на защитнике «Сиксерс» Шейке Милтоне и покинул площадку, тем самым сохранив 392-матчевую серию по матчам без пропусков.

Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит : 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.

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