Микэл Бриджес отыграл лишь 4 секунды, сохранив серию из 392 матчей без пропусков

Теги Бруклин НБА Эй Си Грин Микэл Бриджес Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес принял участие в 83-м матче текущего сезона в игре с «Филадельфией».

Баскетболист провел на паркете лишь 4 секунды: сразу после вбрасывания нарушил правила на защитнике «Сиксерс» Шейке Милтоне и покинул площадку, тем самым сохранив 392-матчевую серию по матчам без пропусков.

Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.

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19 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
значит Яннису десятый подбор аннулировали, не дав трипл-дабл собрать, а тут засчитали за игру. бред какой-то
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Yaroslove
Ответ mephist13
где та грань, чтобы это стало "более спортивно"? один скажет, 1 минута, другой - 10 минут, третий потребует ещё и в клатче выйти рекорды чисто формальная штука, так что выполнил все необходимые и достаточные условия и пошёл отдыхать
Ну хотя бы по кольцу разок бросить ))
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mephist13
Ответ Yaroslove
Человек сыграл столько матчей подряд, что если бы задержался на площадке на чуть-чуть подольше, вряд ли что-то случилось бы ) Не слишком это спортивно, мягко говоря ))
где та грань, чтобы это стало "более спортивно"? один скажет, 1 минута, другой - 10 минут, третий потребует ещё и в клатче выйти

рекорды чисто формальная штука, так что выполнил все необходимые и достаточные условия и пошёл отдыхать
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mephist13
Ответ Misunderstood
Говорят он ещё в этом сезоне сыграл 83 игры)
82 игры и 4 секунды
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Skeleton64
Ответ Pol1986
Кто мне объяснит зачем фолить было? Ну выйди, отыграй до первой обычной паузы и уходи. К чему этот цирк?
Самый быстрый способ отметиться в протоколе.
+1
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Yaroslove
Человек сыграл столько матчей подряд, что если бы задержался на площадке на чуть-чуть подольше, вряд ли что-то случилось бы ) Не слишком это спортивно, мягко говоря ))
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SopTecret
красава)
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xheo
Ответ Pol1986
Кто мне объяснит зачем фолить было? Ну выйди, отыграй до первой обычной паузы и уходи. К чему этот цирк?
минимизация рисков и возможность дать поиграть как можно больше минут другим, я так понимаю.
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Чудинов Дмитрий
Ответ Pol1986
Кто мне объяснит зачем фолить было? Ну выйди, отыграй до первой обычной паузы и уходи. К чему этот цирк?
Чтоб не принимать душ ))
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Klna Jislime
Блин, за такие махинации нужно лиге наказывать
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Stockt Malone
Я надеюсь, он не во всех 83х (392) играх по 4 секунды играл?
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Pol1986
Кто мне объяснит зачем фолить было? Ну выйди, отыграй до первой обычной паузы и уходи. К чему этот цирк?
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Сергей Мосев
Ответ Роман Сприкут
Игроки в сделке ещё не прошли обязательный медосмотр, и официально Бриджес не являлся игроком Нетс. Хотя и был в неактивной заявке клуба. Парадокс, но это так.
Спасибо. А то, когда он сидел на трибуне, подумал, что рекорд пал. Ура!
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Роман Сприкут
Ответ Сергей Мосев
Но ведь когда он перешёл из Финикс, у Бруклина была игра, иа он не играл. Как тогда серия считается?
Игроки в сделке ещё не прошли обязательный медосмотр, и официально Бриджес не являлся игроком Нетс. Хотя и был в неактивной заявке клуба. Парадокс, но это так.
+8
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Араик Оганесян
не лига, а цирк какой-то. Главный тренер одной команды объявляет, что ему приказали слить. другой главный тренер объявляет, что игрок сфолит сразу после начала игры и больше не сыграет.
Дальше что? Кто-то объявит, что чемпионом станет?
+19
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Сергей Мосев
Но ведь когда он перешёл из Финикс, у Бруклина была игра, иа он не играл. Как тогда серия считается?
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Misunderstood
Говорят он ещё в этом сезоне сыграл 83 игры)
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unrecyclable
Господи, как это все глупо выглядит
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Марсель Объелся
А в Финиксе ему бы четверть или половину дали отыграть. Сразу видно, роль поменялась, теперь берегут
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