Микэл Бриджес начнет в старте, сфолит и покинет площадку. Форвард проведет 83-й матч в сезоне
Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес примет участие в 83-м матче текущего сезона в игре с «Филадельфией».
Главный тренер «Нетс» Жак Вон сообщил, что Микэл выйдет в стартовой пятерке, нарушит правила и покинет паркет.
Последний раз игрок НБА провел 83 встречи в сезоне-2014/15 – Джош Смит.
26-летний Микэл не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 391 сыгранная встреча кряду.
Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.
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