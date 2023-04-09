Микэл Бриджес начнет в старте, сфолит и покинет площадку. Форвард проведет 83-й матч в сезоне

Звездный форвард « » примет участие в 83-м матче текущего сезона в игре с «Филадельфией».

Главный тренер «Нетс» Жак Вон сообщил, что Микэл выйдет в стартовой пятерке, нарушит правила и покинет паркет.

Последний раз игрок провел 83 встречи в сезоне-2014/15 – .

26-летний Микэл не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 391 сыгранная встреча кряду.

Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит : 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри