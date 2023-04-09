Микэл Бриджес начнет в старте, сфолит и покинет площадку. Форвард проведет 83-й матч в сезоне

Теги Джош Смит Бруклин Жак Вон НБА Эй Си Грин Микэл Бриджес Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес примет участие в 83-м матче текущего сезона в игре с «Филадельфией».

Главный тренер «Нетс» Жак Вон сообщил, что Микэл выйдет в стартовой пятерке, нарушит правила и покинет паркет.

Последний раз игрок НБА провел 83 встречи в сезоне-2014/15 – Джош Смит.

26-летний Микэл не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 391 сыгранная встреча кряду.

Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.

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13 комментариев

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Swhat
Зачем такие рекорды ?
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sonny91
эй си грин что то за гранью понимания. а ведь тогда рубились ого как
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Maturmalai
И к чему этот цирк?
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гилберт
Грубияна с поля!!!
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mephist13
Пусть тогда уж на стартовый спорный встаёт и вчерашний подвиг Йокича повторяет )
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Sanan1908
Ответ laziofan
Когда его обменяли, у Нетс было сыграно меньше игр чем у Санс
Спасибо
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кандид
Вот зачем обязательно фолить? Ну побегал бы минуту или две до первой остановки. Игру нужно уважать.
+13
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Александр Лицкевич
Ответ Sanan1908
А как получилось , что 83?) вроде 82 игр же)
перешёл из Финикса в Бруклин, а у нетс на матч меньше сыграно было, вот и добрал)
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кандид
Ответ Sanan1908
А как получилось , что 83?) вроде 82 игр же)
Когда он переходил посреди сезона, Бруклин сыграл меньше игр, чем Финикс.
+3
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+3
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laziofan
Ответ Sanan1908
А как получилось , что 83?) вроде 82 игр же)
Когда его обменяли, у Нетс было сыграно меньше игр чем у Санс
+6
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Sanan1908
А как получилось , что 83?) вроде 82 игр же)
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Challenger13
Ответ Максим Новиков
Читерство)
В чем? Он наоборот этими нулями за матч сезонную стату испортит.
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Максим Новиков
Читерство)
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