Микэл Бриджес может провести 83 матча в этом сезоне

Звездный форвард « » может принять участие в 83 играх регулярного чемпионата-2022/23.

«Я не так уж против пропуска игр. У всех есть свои причины. И я думаю, это разумно, если парни не играют из-за травмы или чего-то подобного, я пойму. Тело у всех разное, это самое главное. Я могу получить коленом по ноге и быть в порядке, а кто-то другой не может двигаться на следующий день.

Из всех баскетболистов Лиги именно я, конечно, получаю дополнительную игру. Я, который не пропускает ни одной встречи уже несколько лет. Это забавно», – сказал Бриджес.

Последний раз игрок НБА провел 83 встречи в сезоне-2014/15. Тогда в конце декабря тяжелый форвард был обменян из «Детройта» в «Хьюстон».

26-летний Микэл не пропустил ни одного матча в карьере – 387 сыгранных встреч подряд. После обмена в «Нетс» баскетболист в среднем набирает 27,5 очка и 4,6 подбора при 50% реализации с игры и 43% из-за дуги.

Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023