Микэл Бриджес может провести 83 матча в этом сезоне

Теги Джош Смит Бруклин НБА Эй Си Грин Микэл Бриджес Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес может принять участие в 83 играх регулярного чемпионата-2022/23.

«Я не так уж против пропуска игр. У всех есть свои причины. И я думаю, это разумно, если парни не играют из-за травмы или чего-то подобного, я пойму. Тело у всех разное, это самое главное. Я могу получить коленом по ноге и быть в порядке, а кто-то другой не может двигаться на следующий день.

Из всех баскетболистов Лиги именно я, конечно, получаю дополнительную игру. Я, который не пропускает ни одной встречи уже несколько лет. Это забавно», – сказал Бриджес.

Последний раз игрок НБА провел 83 встречи в сезоне-2014/15. Тогда в конце декабря тяжелый форвард Джош Смит был обменян из «Детройта» в «Хьюстон».

26-летний Микэл не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 387 сыгранных встреч подряд. После обмена в «Нетс» баскетболист в среднем набирает 27,5 очка и 4,6 подбора при 50% реализации с игры и 43% из-за дуги.

Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.

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6 комментариев

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Serik Alik
Ответ viewerigo
При переходе Микэла в Нетс Бруклин провел меньше игр, чем Финикс. Так "лишняя" игра и образовалась.
Понял, не подумал об этом, спасибо
+1
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viewerigo
Ответ Serik Alik
Чего-то не понял, в регулярке ведь 82 игры, нет?
При переходе Микэла в Нетс Бруклин провел меньше игр, чем Финикс.
Так "лишняя" игра и образовалась.
+2
0
+2
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Serik Alik
Чего-то не понял, в регулярке ведь 82 игры, нет?
0
0
0
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Александр Данилов
Супергерой, которого никто не ожидал, но которого мы заслужили увидеть в плэй-офф
+5
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Magzhan Estigarribia
Рекорд у Стоктона по матчам без пропуска?
+1
-1
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Herodotus
Железный Бридж
+11
0
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