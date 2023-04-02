Микэл Бриджес может провести 83 матча в этом сезоне
Звездный форвард «Бруклина» Микэл Бриджес может принять участие в 83 играх регулярного чемпионата-2022/23.
«Я не так уж против пропуска игр. У всех есть свои причины. И я думаю, это разумно, если парни не играют из-за травмы или чего-то подобного, я пойму. Тело у всех разное, это самое главное. Я могу получить коленом по ноге и быть в порядке, а кто-то другой не может двигаться на следующий день.
Из всех баскетболистов Лиги именно я, конечно, получаю дополнительную игру. Я, который не пропускает ни одной встречи уже несколько лет. Это забавно», – сказал Бриджес.
Последний раз игрок НБА провел 83 встречи в сезоне-2014/15. Тогда в конце декабря тяжелый форвард Джош Смит был обменян из «Детройта» в «Хьюстон».
26-летний Микэл не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 387 сыгранных встреч подряд. После обмена в «Нетс» баскетболист в среднем набирает 27,5 очка и 4,6 подбора при 50% реализации с игры и 43% из-за дуги.
Рекорд Лиги по количеству проведенных матчей подряд принадлежит Эй Си Грину: 1192 встречи без пропусков в период с 1986 по 2001 год.
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