Джарен Джексон стал первым игроком в истории НБА с 18 очками, 3 блок-шотами и 1 трехочковым в среднем за сезон

Теги Мемфис НБА Брук Лопес Джарен Джексон-младший Ник Клэкстон Баскетбол

Центровой «Мемфиса» Джарен Джексон-младший стал первым игроком в истории НБА, закончившим сезон с линейкой в среднем не менее 18 очков, 3 блоков и одного трехочкового за игру.

Показатели 23-летнего баскетболиста в регулярном чемпионате-2022/23: 63 матча, 18,6 очка и 6,8 подбора при 50,6% реализации с игры и 35,5% из-за дуги (1,6 трехочковых за игру).

Джарен в среднем совершал 3,0 блок-шота за игру (первый в НБА); у Ника Клэкстона («Бруклин») и Брука Лопеса («Милуоки») по 2,5 заблокированных броска в среднем.

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7 комментариев

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Tim Timson
Ответ Крамбопулос Майкл
По 3 блока не сможет выписывать он
если того счетовода с арены в Мемфисе взять, он и 5 сделает. А если серьезно то и сам сделает, тайминг при блокировании и бортовой компьютер у Вити просто феноменальный)
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Крамбопулос Майкл
Ответ Tim Timson
Вемба этот рекорд в первый сезон уберёт)
По 3 блока не сможет выписывать он
0
0
0
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MTZ_2022
Бен Симмонс - первый игрок в истории НБА, который набирает 6,9 очка в среднем , получая при этом 35,4 млн за сезон..
0
-2
-2
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Set Set
Ответ Tim Timson
Вемба этот рекорд в первый сезон уберёт)
Сломает его какой нибудь большой дядька типа Янниса или Леброна в первой же игре
0
-3
-3
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Егор Никитин
Ответ Вадим Дзахоев
Только в НБА так мастерски подгоняют рекорды под статистику игрока)
не менее важно, что это первый Джарен Джексон который это сделал
+7
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+7
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Tim Timson
Вемба этот рекорд в первый сезон уберёт)
+6
-1
+5
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Вадим Дзахоев
Только в НБА так мастерски подгоняют рекорды под статистику игрока)
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-1
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