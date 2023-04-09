Джарен Джексон стал первым игроком в истории НБА с 18 очками, 3 блок-шотами и 1 трехочковым в среднем за сезон

Центровой « » стал первым игроком в истории , закончившим сезон с линейкой в среднем не менее 18 очков, 3 блоков и одного трехочкового за игру.

Показатели 23-летнего баскетболиста в регулярном чемпионате-2022/23: 63 матча, 18,6 очка и 6,8 подбора при 50,6% реализации с игры и 35,5% из-за дуги (1,6 трехочковых за игру).

Джарен в среднем совершал 3,0 блок-шота за игру (первый в НБА); у («Бруклин») и («Милуоки») по 2,5 заблокированных броска в среднем.

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