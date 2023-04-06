Джарен Джексон установил личный рекорд сезона – 40 очков в одном матче

Тяжелый форвард « » обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 40 очков во встрече с « » (131:138 ОТ).

23-летний игрок реализовал 13 из 28 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 11 из 12 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 3 передачи, 4 блок-шота, 1 перехвата и 3 потери за 41 минуту на паркете.

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