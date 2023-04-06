Джарен Джексон установил личный рекорд сезона – 40 очков в одном матче

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА видео Джарен Джексон-младший Баскетбол

Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 40 очков во встрече с «Новым Орлеаном» (131:138 ОТ).

23-летний игрок реализовал 13 из 28 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 11 из 12 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 3 передачи, 4 блок-шота, 1 перехвата и 3 потери за 41 минуту на паркете.

Рекорд карьеры Джексона – 43 очка в матче против «Милуоки» в декабре 2019 года.

Лидер «Гризлис» Джа Морэнт пропустил сегодняшний матч из-за боли в левом бедре.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий